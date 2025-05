La oposición de Castrillón ve los presupuestos "aún más lejos" con la destitución de Prieto

La decisión de Eloy Alonso, el alcalde de Castrillón, de destituir a su compañero de partido –hasta el miércoles, concejal de Territorio–Gustavo Prieto tiene para la oposición una única interpretación: "el Ayuntamiento se paralizará más aún de lo que está". Los portavoces de Izquierda Unida y de Vox, los dos, consideran que trasladar las competencias de Prieto a Ignacio Menéndez –hasta el miércoles únicamente concejal de Hacienda–, "aleja aún más los presupuestos", señala Yasmina Triguero y Rafael González lo subraya: "No va a poder con todo". Los dos se remiten a la circunstancia de que "estando en mayo ya" Castrillón "no tenga aún presupuestos". Iván López, el portavoz socialista, explica esta circunstancia con sencillez: "Sin presupuestos poco vamos a poder hacer".

"Si Menéndez presenta unos presupuestos en mayo, no estarán listos hasta mediados del verano porque no pueden estarlo antes: hay un período de consultas que cumplir", señala Yasmina Triguero que fue, hasta 2023, alcaldesa de Castrillón. "Eso quiere decir que tendríamos presupuestos para unos pocos meses: en diciembre hay que presentar las liquidaciones. Esto no había pasado nunca: unos presupuestos para cuatro meses", añade la concejala. "Pero esto sucedería si es verdad que presenta los presupuestos en el próximo Pleno", aclara Triguero. "Sin conocer qué va a pasar ahora con Prieto, esto quedará más en el aire todavía", determina la exregidora.

Sin presupuesto, el Ayuntamiento se tendría que mover "bien por resoluciones de Alcaldía, bien por modificaciones presupuestarias", explica la portavoz de Triguero. "Y las modificaciones hay que votarlas en Pleno", apostilla Iván López. Un lío. Rafael González Gallego, de Vox, añade más tierra a la situación que está a la vuelta de la esquina: "En la oficina técnica no han sacado licencias nuevas en diez meses. Hay mil expedientes sin tramitar y unas cien declaraciones responsables sin comprobar".

Y todo esto viene con una denuncia por una presunta malversación en el juzgado. Esta denuncia se presentó el pasado 21 de febrero y se refería a la presunta paralización de una orden que había dado Prieto al "Boletín Oficial del Principado" (había que cambiar el nombre de las fincas que correspondían al proyecto del parking del Aeropuerto que estaban recogidas en el convenio de las plusvalías que correspondían al Ayuntamiento). Se da la circunstancia de que el mismo día en que Prieto presentó la denuncia ante la Guardia Civil, unas horas después, el propio Prieto recibió una invitación de sus compañeros para arreglar el estropicio (el nombre de las fincas correspondían a Sariego y no a Castrillón) que no pudo atender porque la denuncia estaba en curso.

"Es una total injusticia que el Alcalde haya destituido a quien denunció un presunto delito porque está obligado a hacerlo", resume González. Iván López ve en esta decisión "un episodio de ‘Juego de tronos’" dentro del propio Partido Popular de Castrillón. "Primero el Alcalde le quita el cargo de forma temporal, después, en el Pleno, sus propios compañeros lo tildan de ineficaz y ahora terminan cargándoselo del todo. Esto es la parálisis", explica López.

Eloy Alonso le quitó las competencias de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente y, además, de Deportes, a Gustavo Prieto –iba de número 3 en la lista electoral que venció en los comicios de mayo de 2023–. Lo que no hizo fue expulsarlo del grupo municipal popular y Prieto no tiene intención de pasarse a los no adscritos.

Hace unos días, a mediados de abril, el alcalde de Castrillón había resuelto retirar la delegación del área de Territorio de forma eventual porque, dijo entonces, Alonso tenía intención de atender personalmente los asuntos referidos al expediente del aparcamiento. Esto finalmente se produjo, llegó al Pleno, pero una moción conjunta de PSOE e IU terminó posponiendo la discusión. Y, mientras tanto, la denuncia ya está en el juzgado.