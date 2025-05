La iglesia de Nuestra Señora del Carmen del Puerto, "una joya única"

La iglesia Nuestra Señora del Carmen de la Dársena de San Juan de Nieva "es una joya única. Cuando la descubrí, no me podía creer que existiera un templo de esa época con esos esquemas arquitectónicos y dentro de un puerto. Me llegué a obsesionar con ella". Noelia Fernández García, profesora de Historia del Arte del departamento de Patrimonio Artístico y Documental de la Universidad de León, impartió ayer una conferencia en Espacio Portus en la que repasó la historia de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen del Puerto de Avilés.

"La descubrí cuando estaba haciendo la tesis doctoral. Es una gran desconocida, y solo encontré una reseña, así que me obsesioné tanto que empecé a investigar y llegué a solicitar visitarla. Me lo permitieron, pero lo tuve que hacer acompañada por la Policía Local de Avilés", relata la profesora langreana.

En su visita se encontró con un templo, ya desacralizado, que "es especial prácticamente en todo". Para empezar, es obra del relevante arquitecto Ignacio Álvarez Castelao, que además era ingeniero, lo que explica el uso del hormigón. La ubicación dentro del puerto es única, "o al menos no conozco otra; en entorno portuario sí, pero no dentro", señala. Es ese entorno lo que propia la arquitectura con bóveda parabólica imitando la quilla de un barco invertida para integrarse en el espacio.

"Es un proyecto de 1944, de la autarquía, de la época de expansión del nacional catolicismo y destaca en Asturias, pero ahora ya la podemos vincular con otros ejemplos de primera mitad del siglo XX en la conocida como arquitectura preconciliar de Latinoamérica. Es una maravilla", asegura la profesora.

La antigua iglesia, ahora patrimonio del Puerto, fue sometida a obras de mejora entre 2022 y 2023. Ahora, la clave está en darle uso. "Los grandes padres de la restauración y conservación decían que dar un buen uso a las obras arquitectónicas ayuda a conservarlas", afirma Noelia Fernández García. El problema es cuál.

"Cada caso es lo que en medicina sería un paciente específico. Hay que estudiar los condicionantes, como la accesibilidad, que se complica al estar dentro de las instalaciones portuarias. Pero debería ser compatible el uso sin desvirtuar sus valores. Sería genial que se escuchara a los historiadores del arte y se llegara a un consenso para buscar alternativas de uso", concluye la experta.