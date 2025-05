La sentencia por la que el Principado debe pagar 73.600 euros a una ciclista: una caída y una grieta

La Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios tendrá que indemnizar en 73.688,8 euros a una ciclista que sufrió una grave caída en el Alto de la Miranda el 28 de junio de 2023. La sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA estima que la consejería debería haber mantenido la carretera adecuadamente. La joven sufrió el accidente debido a una grieta en la carretera, que le hizo perder el control de la bicicleta y sufrir una caída a consecuencia de la cual se le diagnosticó en el HUCA una lesión en la base del cráneo, en concreto una fractura-avulsión del cóndilo occipital derecho, así como la pérdida de un diente y una herida en un labio que requirió de cirugía. La joven estuvo tres días en la UVI y otro 11 en planta, siguiendo luego rehabilitación.

La mujer, cuyos intereses defiende el letrado Carlos Hernández Fierro, atribuyó el accidente al mal estado del pavimento. El Principado adujo que no se había demostrado un nexo causal entre el accidente y el estado de la carretera, no se habían aportado datos relevantes como el tipo de bicicleta, la velocidad a la que iba o la presión de los neumáticos. Alegó además que "las carreteras no están diseñadas para la circulación de bicicletas".

El fallo indica que "la valoración probatoria confluye en que el accidente se produjo como consecuencia del mal estado de la vía". La Guardia Civil achacó "la causa del accidente al mal estado de la calzada debido a la grieta con una abertura de 65 centímetros con un hueco máxima 5,5 centímetros y un escalón de 2 centímetros". El fallo indica que, si el Principado considerase que las bicicletas no son para las carreteras, tendría que prohibírseles el paso por las mismas.