Juanjo de la Roz: "Éramos felices y había muchas necesidades"

Juanjo de la Roz Concha tiene 73 años, es secretario y tesorero del Centro de Estudios Alfoz de Gauzón (CEAG) y además de todo eso, este jubilado de Endasa fue testigo de aquel Avilés, el que se transformó a mediados del pasado siglo para acoger a miles de trabajadores de todo el país en las industrias pesadas de la comarca. De la Roz llegó a Avilés con cinco años procedente de Cangas de Onís. "Llegamos a Sabugo, que tenía un ‘conflicto’ abierto con Avilés, que era la zona noble. Uno de nuestros límites era la plaza de abastos", señala de la Roz, que recuerda con ilusión en sus ojos aquellas horas interminables de juegos en la calle, con niños que salían de todas partes y procedentes de familias con hasta diez hijos "en un tiempo en el que régimen franquista premiaba la natalidad". Corrían los años sesenta y los juegos de la ‘pídola’, del ‘chorro morro pico taína’ llenaban las calles. "En mi familia somos tres hermanos y no era común, en casi todas las casas había más críos", señala al tiempo que recuerda que si había balón, se jugaba a la pelota y si no, se hacía una de trapo. "No había dinero para comprar bicis", añade para referirse a "aquellos años en los que los críos eran felices y existían no pocas carencias y necesidades". De la Roz habla del tranvía y lo hace con entusiasmo para explicar que unía Villalegre con Rivero, El Parche, Salinas y Piedras Blancas y la calle Fernández Balsera era conocida como La carreterina nueva.

La arquitectura del barrio de Sabugo distaba de la actual. "Vivía en Carreño Miranda, en el número 1, era un edificio de dos alturas, y enfrente había casas de planta baja, nada que ver con la actualidad, la plaza del Carbayo está igual que entonces", apunta este hombre que como sus coetáneos "pasaba en casa lo mínimo posible", el resto era calle y más calle hasta que las madres salían a las ventanas a llamar a sus hijos para ir a cenar cuando oscurecía. "Fue una etapa muy feliz, ahora veo a los críos y no juegan", comenta este jubilado que años más tarde trasladó su residencia al ‘Tocóte’. Antes de eso, fue al colegio de Sabugo donde don Lucio, "un maestro amable y recto" que llamaba la atención por su cojera y por tener una plataforma en uno de sus pies.

"Recuerdo que en el colegio había un bidón de leche rotulado en inglés, todas las mañanas nos daban una taza y sabía a rayos", recuerda el entonces Juanjo de la Roz niño, que pasaba sus veranos en Cangas de Onís donde escuchaba ‘La Pirenaica’ junto a sus abuelos maternos, que era la emisora del exilio republicano.

Llegó el tiempo de cumplir con el servicio militar y De la Roz fue destinado a Madrid, donde también comenzó su carrera universitaria de Ingeniería Técnica Aeronáutica que no finalizó. Pero sí le abrió puertas para abrirse puertas en el mercado laboral y recorrer más de media España y parte del extranjero durante años como empleado de centrales telefónicas. "Echaba mucho de menos Asturias, Avilés y eso que cuando yo llegué era un lugar muy pequeño en el que estaba todo por hacer. Fui testigo del crecimiento de Avilés, de pasar de unos 20.000 habitantes a 60.000 en tres o cuatro años", comenta este hijo de un Policía Armada del franquismo, nieto de un represaliado que llegó a ser teniente de alcalde republicano en Cangas de Onís y descendiente de una familia de izquierdas, algo que le marcó y le llevó a afiliarse a las Comisiones Obreras y al Partido Comunista ya en la clandestinidad.

Cuando Juanjo de la Roz llegó a Avilés "eran los tiempos de desarrollo de la ciudad", un año antes de ponerse en funcionamiento el segundo alto horno de Ensidesa y la ampliación de la acería. "Recuerdo cómo llamaban ‘coreanos’ a los trabajadores que venían de fuera y mi escuela tenía un muro que separaba a los niños de las niñas, que solían jugar más al cascayu que a otros juegos más brutos, más de niños", apunta este trabajador jubilado que ya en la Universidad madrileña en pleno franquismo estaba afiliado a Comisiones Obreras y participantes en pequeñas huelgas.

La memoria da vueltas y en aquel Avilés de finales de los años cincuenta y los años sesenta, enfatiza Juanjo de la Roz, "no había casi nada": "El hospital que había era el de Caridad, ambulatorio solo había uno y estaba en Llano Ponte, escuelas había pocas también, yo estudiaba en la de Sabugo y luego pasé al instituto Carreño Miranda", rememora este hombre que vio con sus propios ojos aquellos edificios planta baja de la manzana de Bancobao –actualmente, el centro comercial El Atrio– y alguna de las diversas renovaciones que ha sufrido el entorno de La Exposición, en Las Meanas. "Vi como trasladaban los pilotes para La Exposición, que por aquel entonces era una llamuerga", indica el secretario del Centro de Estudios Alfoz de Gauzón, que repasa aquellos años en los que "se mascaba el polvo (procedente de las industrias pessadas de Avilés, principalmente, Ensidesa), y el olor, sobre todo cuando soplaba de nordeste... era el hábitat natural de Avilés".

Y entre tanto, aquellos tiempos en los que praderías ocupaban más espacio que los bloques de viviendas, Juanjo de la Roz se crió en una familia que, por suerte, tuvo la oportunidad de que las generaciones más jóvenes pudieran estudiar. "Y eso no era lo normal, ni mucho menos", afirma Juanjo de la Roz, que actualmente vive en Llaranes, un barrio que creció de forma paralela al boom demográfico de Avilés, en las que había miles de críos procedentes de todo el país que convivían y jugaban en la calle porque en aquellos años "poco más había que hacer".