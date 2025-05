Peris-Mencheta: "El teatro es un lujo que me permite poder hablar de las cosas que me apetece decir"

Sergio Peris-Mencheta (Madrid, 1975) es uno de los directores de escena más respetado del país. Ha presentado en Avilés buena parte de sus producciones. Hace unos meses, en el Niemeyer, "14.4" y, mucho antes, el teatro Palacio Valdés fue escenario de los estrenos nacionales de "La puerta de al lado" (2016) y, sobremanera, "Lehman Brothers" (2018), su espectáculo más prodigioso. Pero también es un actor de relumbrón: estuvo en "Lluvia constante", de David Serrano y, en el Niemeyer, en el "Julio César", de Paco Azorín... El jueves que viene estrena en el odeón local "Blaubeeren", un drama "espeluznante" sobre la cara B del campo de exterminio de Auschwitz.

Usted dice que cuando hace teatro, no trabaja.

No, no, no trabajo: yo pagaría por hacer teatro, por eso no gano un duro haciéndolo.

Vaya.

Yo pierdo dinero. Irme a los Estados Unidos, solamente en los viajes de ida y vuelta, abrir una casa en Madrid te sale lo comido por lo servido y espérate. Esto por un lado porque yo siempre… yo nací en el teatro universitario, poniendo mi propio dinero para todos los montajes. Entonces, tengo el culo pelado y sé que el teatro para mí es un lujo que me doy a mí, un regalo que me permite poder hablar de las cosas que me apetece decir y no estar supeditado a contar las historias de otros como actor y ponerme al servicio, que también es estupendo, pero no se desarrolla la parte más creativa y genuina de uno.

También puede ser Marco Antonio como en aquel "Julio César".

Exactamente. Puedo ser Marco Antonio en manos de Shakespeare. Sí, a aquel personaje le puedes aportar tu granito de arena, pero, evidentemente, el que ha tomado la decisión de hacer eso es Paco Azorín, el que ha querido que yo sea Marco Antonio, el que ha querido Tristán Ulloa fuera Bruto o José Luis Alcobendas, Casio y Mario Gas, claro, Julio César. Azorín ha sido el que ha decidido contarlo de esa manera. Yo ahí soy una parte del engranaje, no he decidido el plan de ataque, vamos. Cuando te pones a dirigir, pues sí.

¿Y cómo dirige?

Parto de visiones, no parto de "esto lo tengo que contar porque es importante hablar de las mujeres y el fútbol". Pues mira, no. Se me ocurrió hacer "Ladies Football Club" mucho antes del surgimiento del fútbol femenino por puñetera casualidad. La historia de Ahmed Younoussi, la de "14.4" me impactó cuando la escuché. Mi planteamiento no era: "Voy a hablar de los menas", aunque también estaba, por supuesto. No, me enganché a la historia, a la aventura, al periplo suyo. Y dije: "Hostias, esto es una película".

Me acuerdo ahora de que lo primero que le vi fue "Tempestad", que sí que guardaba un aire con el teatro universitario.

Yo en el teatro universitario monté a Mamet, "Romeo y Julieta" dos veces, monté "La tempestad". Luego está de la que usted habla. Monté "La cocina" y luego está la que hicimos en el Centro Dramático Nacional. El teatro que hacía tenía más que ver con el impulso de juego que con el impulso de tratar de cambiar las cosas. Lo que pasa es que cuando empiezas a ensayar y estás metido en el proceso de creación te das cuenta de que lo que estás haciendo también te ayuda a hablar del mundo: esa es mi manera de colaborar. Mi talento está ahí, no está en subirme a un púlpito a decir no sé qué palabras. En este proceso médico en el que estoy [está recuperándose de un cáncer] me lo he reconocido más: "Esto es lo mío". Lo mío no es hacer una entrevista y hablar de política. No. Yo hablo de política desde el escenario y el que lo quiera entender, que lo entienda y el que no, pues oye.

En unos días estrena "Blaubeeren" en el teatro Palacio Valdés.

Es "arándano" en alemán.

¿Y qué nos va a contar?

Esta es una obra que, en realidad, se llama "Here there are blueberries" ("Aquí hay arándanos"). Es un título que para un país que viene de "Cuate, aquí hay tomate", no liga mucho. Le pedí a Moisés Kaufman poder cambiar el título. El autor es el mismo de "El proyecto Laramie". Fue un espectáculo que tuvo mucho éxito en España y sigue girando por el mundo. Aquí la dirigió Julián Fuentes Reta. Esto fue, no sé, hace casi veinte años. Bueno, pues me llega este texto que lo quiere dirigir en España el propio Moisés Kaufman en España. Kaufman, ya sabe, es el abanderado del teatro documento. Bueno, quería que Barco Pirata, nuestra productora, lo coprodujéramos. Y, en un momento dado me preguntan: "¿Pero te gusta para dirigirlo tú?" Kaufman es un venezolano exiliado. En un momento dado se planta en España y ve "Ladies Football Club". Y, entonces, me dice que, si quiero, que lo dirija yo. Y, nada, le hacemos un hueco. Buscamos nuestros aliados, en este caso, los teatros del Canal y lo sacamos adelante.

Hay un álbum de fotos y sale Auschwitz.

Me fascinó el texto. Es, como le digo, teatro documento y está escrito en torno a las cartas, la documentación, los libros que aparecen de la gente que estuvo en los campos de concentración. Lo tienen todo guardado en un baúl y, cuando fallecen, los herederos se los suelen hacer llegar a los museos correspondientes. En este caso, el más importante, el del Holocausto de Washington que en 2007 reciben un álbum de fotos de Auschwitz cuando el único álbum que se conocía era el que recoge la llegada de los trenes y demás. Este álbum viene a reflejar el otro lado: parece como un catálogo de vacaciones de las SS. No se ve a un solo preso y se les ve disfrutando de la buena vida, de las celebraciones.

Tiene un rollo a "La zona de interés", de Martin Amis.

Son complementarias. No sólo es que tenga un rollo, es que "La zona de interés" se ha basado en ese mismo álbum de fotos para recrear la casa de este hombre, la casa de Höss. Entonces, todo ese patio trasero, con la piscinita y todo eso, el spa vienen en el álbum. Bueno, "Blaubeeren" es un texto que habla de la banalidad del mal.

Vuelve con Víctor Clavijo.

Sí, sí. Tengo un elenco ya de gente con la que he trabajado bastante: Víctor Clavijo, sí, pero también Clara Alvarado, Eric de Loizaga, Nacho López, Irene Maquieira, Natxo Núñez, María Pascual y Paloma Porcel. Empezamos los ensayos el 13 de marzo.

