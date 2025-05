Oro para el combate más emocionante de la judoka Valeria

La sonrisa de Valeria Coronado le delata. Es una sonrisa de la que sabe que ha cerrado el año con la mayor de las satisfacciones, un oro nacional. La castrillonense se ha hecho con el oro en el campeonato de España en categoría infantil, "el objetivo por el que nos preparamos toda la temporada". Y es que la joven, de Piedras Blancas pero del Judo Avilés, ha pasado de querer dejar el judo a tener su oro colgado del cuello.

"Estoy muy contenta, es una alegría enorme porque es el campeonato más complicado del año", confiesa Coronado, que ha tenido un año brillante, con varios títulos en el bolsillo. "Las otras competiciones son importantes, pero al final sirven para preparamos para el Nacional. Por eso estoy muy satisfecha", añade la deportista, quien explica que, en la final, tuvo a una de las rivales más duras de su corta carrera, contra la que ya había perdido en un campeonato anterior. "Nos habíamos enfrentado tres veces y me había ganado en dos de ellas. Por suerte el día importante la victoria me la lleve yo", apunta la castrillonense, que destaca que su duelo fue "el más emocionante del año".

"A mi padre, que estaba viendo la final por la televisión, casi le da un infarto", bromea la judoka, que también tuvo una gran actuación en el Villa de Avilés. Este oro, además, le da fuerzas de cara a su nueva etapa, ya que la próxima temporada cambia de categoría. "Pasamos a cadetes, que va a ser algo duro, pero hay que darlo todo. Estas cosas dan mucha confianza, pero soy consciente de que nos va a costar", apunta la joven deportista castrillonense.

Este éxito le llega pocos años después de casi dejar el judo. Y es que Coronado a punto estuvo de colgar el judogi. "Empecé en mi colegio, en Castrillón. Cuando tenía que dar el paso a venir a Avilés no quería porque me daba miedo competir. Me gustaba el judo, pero no quería competir. Por suerte mi entrenador de aquella me animó a seguir, al igual que mi hermana gemela", cuenta la deportista antes de volver a una de las últimas sesiones de entrenamiento de este año en el complejo del Quirinal. "Sería un sueño llegar a ser profesional o ir a unos Juegos, son palabras mayores. Pero, ya de soñar, soñar alto", afirma la castrillonense. Talento para conseguirlo, como ya ha demostrado, tiene de sobra.