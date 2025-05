La gaviota patiamarilla es la gaviota urbana, la que sobrevuela por las plazas avilesinas y en los últimos años va disminuyendo su población. Lo defiende el biólogo César Álvarez y miembro de Mavea. "En Europa tenemos 23 tipos de gaviotas, en esta zona de Asturias hay unas 18, el 78 %, es un buen sitio para verlas", señala Álvarez, que ayer inauguró una exposición sobre este ave en el aula del Monumento Natural de Zeluán. Álvarez habló de la paulatina desaparición de la gaviota patiamarilla "frente a los bulos que dicen que cada vez hay más". La explicación no está clara, quizá sea por enfermedad.

La población de gaviotas patiamarillas, pese a todo, es menor de cien parejas, según las investigaciones del grupo ornitológico Mavea. La ciudadanía, en ocasiones, critica la presencia del animal en terrazas del casco urbano. Álvarez quiso desmontar algunos mitos que rodean a este ave y dio recomendaciones: "Cuando te dan un pincho en una terraza no dejarlo a la vista. Dicen que dan problemas con los nidos en los tejados, que tupen los canalones cuando no es verdad y atacan con el ala, no con el pico".

La población de gaviotas, en retroceso, según los biólogos | MARA VILLAMUZA

La presencia de gaviotas en el entorno urbano es relativamente nueva. Antes, continuó Álvarez, estaban en el entorno de la rula, donde se alimentaban de los descartes de pescado. A ello se sumó el aumento de población de la ciudad y con ello, el incremento de las basuras. "En 2005, se pusieron halconeros adiestrados en Cogersa para eliminar la presencia de gaviotas y estas se centraron exclusivamente en las urbes. Esto está ocasionando que las colonias naturales cuenten cada vez con menos parejas", detalló Álvarez, que aclaró que las gaviotas son unas de las aves más inteligentes junto a loros y córvidos. También demandó una mayor implicación del Ayuntamiento en el control de gaviotas y un mayor compromiso ciudadano con este animal "que juega un papel importante porque al ser una especie depredadora elimina restos y no solo tiene connotaciones negativas frente a los bulos repetidos".