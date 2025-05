El PP denuncia que el gobierno local duplica subvenciones y contratos

El PP acusó al gobierno bipartito de Avilés (PSOE-IU) de estar utilizando de manera presuntamente fraudulenta fondos europeos al destinarlos a contratos que reciben a su vez otro tipo de subvenciones. Además, existe duplicidad de los contratos con los mismos fines y a los mismos proveedores. Un ejemplo son las campañas que se anuncian para apoyo y formación al comercio urbano. El principal partido solicitará una revisión de contratos al servicio municipal de Intervención para enviarla a la Sindicatura de Cuentas, y en el futuro podría hacerlo también al Tribunal de Cuentas.

"No vamos a parar. Vamos a pelear y seguir hasta el final", afirmó ayer la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Avilés, Esther Llamazares. Según explicó, existe una "mala aplicación y utilización de algunos fondos europeos" que podrían "estar en peligro" por la "nula gestión" del Gobierno local, lo que podría traer consecuencias graves, como tener que devolverlos.

Llamazares señaló que su grupo municipal, en su papel fiscalizador, se ha centrado en el sector del comercio, donde ha detectado "que se hace una financiación doble, triple e incluso cuádruple, en algunos casos, utilizando fondos para financiar las mismas actividades. Hemos localizado distintos contratos con el mismo objetivo y justificaciones, las mismas personas a los que están dirigidos y, como poco, vemos cero gestión, ningún control y un equipo empeñado en malgastar los recursos públicos municipales".

Y puso ejemplos. Un contrato menor de 15.000 euros a la Ucayc para hacer una plataforma, además de una ayuda nominativa para realizar lo mismo por 88.000 euros. Además de esta duplicidad, "hemos podido comprobar que hay más contratos a diferentes proveedores (que se repiten) para hacer el mismo trabajo". Llamazares añadió que, "por ahora", también "hemos encontrado otros tres contratos menores financiados con Fondos Europeos para la logística de TiendAvilés, promoción digital y comercial y escuela digital online. Y, a mayores, tenemos un contrato recientemente anunciado para crear un MarketPlace, un gran portal web que busca la venta online de los negocios avilesinos, es lo mismo pero con otra interface y otra forma de acceder".

"La red clientelar de este Ayuntamiento no para y se está poniendo en riesgo utilizar y aplicar los Fondos Europeos", afirmó la portavoz del PP. Y lamentó que "entre tanto gasto quien finalmente está pagando las consecuencias de esta pésima gestión es el comercio, que sigue silenciado y su voz sigue sin escucharse. Por más que insistan desde el Gobierno el dinero que debería dedicarse a promocionar y hacer crecer nuestro sector comercial no llega donde debería, no favorece nuestro tejido comercial y no tienen ningún retorno para los comerciantes".