Vicente Díaz vuelve a la carretera para cantar a "A mi tierra": "Estoy nervioso"

"Estoy hasta nervioso, siento un pequeño cosquilleo y todo". Ha estado en gran parte de las fiestas de prao de Asturias, pero Vicente Díaz sigue sintiendo las mariposas en el estómago de un chaval que acaba de debutar en el mundo de la música. No es para menos. El cantante acaba de sacar a la luz su nuevo disco, "A mi tierra", una obra con ocho piezas inéditas y que ya está disponible en toda la región.

"Me presta un montón volver a sacar disco, ha llevado muchísimo trabajo. Estoy muy contento con el resultad", explica Díaz, que llevaba desde el 2009 sin sacar un nuevo disco. Eso sí, no ha dejado las fiestas de prao. "Yo soy de los que no pueden parar quieto", confiesa el artista.

Esta nueva obra consta de diez temas, ocho de ellos inéditos, que cuenta con el trabajo en la producción de Alfonso Díaz, uno de los grandes culpables de que le cantante vuelva al estudio. "Me hizo un día una canción y empezamos con la broma de que teníamos que hacer un disco. Entre broma y broma hicimos ocho canciones nuevas. Luego grabé, además, una nueva versión de La Capitana y del Asturias de Pepín Robles", cuenta.

Vicente Díaz, con su nuevo disco. / Lne

Consciente de que ahora la venta de discos ha caído en picado, Díaz confía en que su nueva obra guste a su público. "Es un disco que merece la pena", asegura el artista, que destaca el trabajo del ya citado Díaz, que también se encargó de hacer las letras. "Han sido meses de mucho trabajo. Me tuve que aprender las canciones que me iba pasando y las transportaba a mi terreno, para sentirme cómodo. Ha quedado muy, muy guapo", afirma, tras 54 años en los escenarios aunque empezó en la tonada con 22 como él mismo recuerda cuando se le pregunta por su trayectoria artística.

Ahora, además, le toca volver a las fiestas de prao a hacer gala de su nuevo trabajo. Aún queda Vicente Díaz para rato. El hombre que durante años ha llenado los praos de todas las romerías de Asturias se prepara para volver a saltar al ruedo, está vez con nuevo disco bajo el brazo. "Sigo disfrutando cada vez que me subo a un escenario", asegura el cantante. Y por muchos años.