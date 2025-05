"Soy un creador para manejar grupos grandes", dice Antonio Najarro

Antonio Najarro (Madrid, 1975) estuvo al frente del Ballet Nacional de España durante ocho años. Formó su propia compañía hace veintitantos años. En 2022 estrenó "Querencia", una producción que llega este domingo (19.00 horas) al teatro Palacio Valdés lo que supone la vuelta de la danza española a las tablas del odeón avilesino después de muchos años. Najarro atiende la llamada telefónica de LA NUEVA ESPAÑA para tener esta conversación.

-Estrenó "Querencia" en el 2022 y estamos ya en 2025. Me da que le ha dado muchas alegrías.

-Es una propuesta bastante grande, una producción de mucha envergadura, con un punto que para mí es de los más importantes: una composición original para orquesta sinfónica de una música clásico española muy actualizada, por Moisés Sánchez, que es el compositor, y, bueno, desde una iniciativa privada yo creo que es un hito muy importante: que nazca una nueva creación sinfónica que dé base a un espectáculo de danza española en todos sus estilos. Uno de los puntos fuertes del espectáculo es que mostramos con toda la excelencia que caracteriza a mi compañía los cuatro estilos de la danza española: la escuela bolera, la danza estilizada, el flamenco y el folclore español.

-¿Cómo surge la idea de encargar a un compositor que se ponga a trabajar en algo nuevo?

-Después de dirigir el Ballet Nacional de España durante ocho años, mi propósito era lo que le he comentado antes: intentar hacer ver que desde el sector privado también se pueden hacer proyectos de este tipo. Es costoso, es muy complejo, porque, como bien dice, siempre los autores de danza clásicoespañola solemos tirar de grandes compositores de todos los tiempo -de Albéniz, Falla, Turina, Granados-, pero en este caso el objetivo era hacer una referencia a estas grandes composiciones musicales, pero desde un punto de vista muy actual, que es lo que ha hecho Moisés Sánchez.

-Moisés Sánchez viene del jazz, ¿no es eso?

-Es un virtuoso del jazz, pero gran conocedor de los grandes compositores de la música clásicoespañola. Lo que ha hecho es darle una dimensión muy diferente a esta música y demostrar, como bien he dicho, que después de dirigir el Ballet Nacional de España con todos los medios que tiene el Ballet Nacional de España, una institución pública, también se pueden levantar grandes proyectos desde el sector privado con mucho amor, con mucha implicación y, sobre todo, con mucho respeto a la danza española.

-¿Cómo se lleva la danza española a la música sinfónica?

-Lo primero que hay que puntualizar, que es algo que yo creo que es muy importante saber, es que para una orquesta sinfónica llevar ritmos y palos flamencos a la orquesta sinfónica es altamente complicado. Es muy complicado, primero, por la velocidad, porque hay palos flamencos como las bulerías, las seguidillas, que tienen una gran velocidad y, segundo, porque hay muchos sincopados, contratiempos que tiene que seguir toda la orquesta. Y eso es muy, muy complejo. Los metales, hay momentos que son de muchísima precisión, de mucha exactitud, y es un proceso muy complejo que necesita muchas lecturas y, bueno, contar con una gran orquesta, como bien dice, que es la Orquesta de Extremadura, que es una orquesta magnífica. En el momento, además, en el que lo grabamos estaba en un momento excepcional. Moisés Sánchez, que es el que grabó el piano, hay un piano junto con la orquesta, hay un cajón flamenco también con la orquesta y, bueno, pues muchas lecturas, mucho controlar lo que es la composición y la verdad es que, bueno, yo estoy súper contento y muy satisfecho del resultado final de esta partitura.

-Y luego tiene un elenco para lo que se suele estilar en el sector privado.

-Sí, eso siempre, bueno, yo creo que es un poco el leitmotiv que siguen mis creaciones. Yo soy un creador para manejar a grupos grandes de bailarines. Me caracteriza mucho la creación grupal, aparte de los pasos a dos o de los solos, me caracteriza mucho el movimiento coreográfico de grupos de bailarines grandes y, de hecho, desde que comencé mi compañía en el año 2000, desde cero, sin recursos, con mucha implicación, con mucho riesgo, mi compañía siempre ha tenido 14, 15, 16 bailarines porque es mi apuesta y siempre lo he hecho así.