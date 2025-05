El poblado de Endasa, "feliz" de que el Principado sea el nuevo dueño

Sorprendidos y alegres. Así se mostraron ayer los vecinos del poblado de Endasa ante la posibilidad de que el Principado se quede con él para rehabilitar las viviendas y destinarlas a alquiler. Una propuesta que ya planteó en varias ocasiones la asociación vecinal Enlaze, sin que hasta ahora haya recibido respuesta. Pero mientras se resuelve el futuro del poblado, los vecinos exigen al Ayuntamiento que asuma el mantenimiento de las zonas verdes y el parque, o que lo haga y le pase la factura a Windar, como propietaria de todo ello.

La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, que encabeza Ovidio Zapico, estudia la posibilidad de quedarse con el poblado y rehabilitar las aproximadamente 60 viviendas que existen y que, según los vecinos, tienen una superficie de entre 70 y 80 metros cuadrados.

La operación se puede realizar una vez que esta zona de suelo urbanizable se ha segregado del suelo industrial de las naves de la antigua Alcoa, y que fueron adquiridas en su totalidad por Windar Renovables.

Aún así, la operación es compleja legal y económicamente, según confirmaron las distintas fuentes consultadas.

Agustín García, presidente de la asociación vecinal Enlaze, calificó de "fantástico, una felicidad" que el Principado recupere el poblado y alquile las viviendas a "familias y gente joven, porque los pisos son grandes y están bien conservados". Una solución que ayudaría a resolver el problema de la vivienda en un momento de escasez y de precios de alquiler disparatados.

Agustín García y otros miembros del colectivo vecinal se reunieron recientemente con el director general de Vivienda, Daniel Sánchez, para trasladarle los problemas de mantenimiento y salubridad que tienen en el poblado de Endasa. "No nos dijo nada de que existiera la posibilidad de hacerse con el poblado, solo que iba a mediar. Pero si se consigue, sería una grandísima noticia", aseguró.

El problema es que la antigua Alcoa y el Ayuntamiento de Gozón habían suscrito un acuerdo por el que la compañía cedía al concejo un edificio para el colegio rural y el consultorio médico además del parque, que daba servicio al alumnado en el horario de recreo.

"Alcoa mantenías las zonas verdes y segaban dos veces al año. Pero el grupo Parter Capital y luego Riesgo y Alu Ibérica lo abandonaron todo por completo, y esto va camino de cuatro años que nadie hace nada", explicó Agustín García.

La asociación vecinal pidió al Ayuntamiento que exigiera a los propietarios realizar ese mantenimiento, o que lo hicieran los servicios municipales y le pasaran la factura. "Pero no solo no hace nada, sino que además nos han contestado verbalmente y por escrito que es una propiedad privada y que no se pueden hacer cargo. ¿Qué pasa con ese convenio, por el que había una cesión acordada por 50 años? ¿Cómo que el Ayuntamiento no puede hacerse cargo, ni siquiera segar?", plantea el presidente de Enlaze.

La asociación de vecinos también ha intentado ponerse en contacto con Windar, "para explicarle la situación y saber qué planes tiene para el poblado", señaló García. "Hemos enviado correos y ni siquiera nos han respondido. Así que las casi 30 personas que viven allí y que ya tienen una edad avanzada, alguna debe tener hasta 90 años, se sienten abandonados. Lo que sí está muy bien es el consultorio médico", añadió. "Ojalá salga adelante lo del Principado y se quede con el poblado", afirmó.