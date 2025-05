La psicóloga Beatriz Oliveros, sobre la soledad no deseada: "Hay que posibilitar comunidades fuertes y acogedoras"

La formación presencial de voluntarios para prestar ayuda a personas mayores que sufren soledad no deseada arrancó este lunes en el Palacio Valdecarzana con la psicóloga y pedagoga Beatriz Oliveros. La docente de la facultad Padre Ossó señaló la importancia de recuperar el sentimiento comunitario en los barrios para dar respuesta a sus necesidades.

¿Cómo podemos definir la soledad no deseada?

La soledad no deseada es una experiencia subjetiva a través de la cual la persona no encuentra en su entorno inmediato el apoyo emocional y social que necesita para su propio bienestar. Es importante esta cuestión porque es una realidad subjetiva. En las mismas condiciones psicosociales, una persona podría sentirse sola y otra no. Lo que tiene de particular es que impide, de alguna forma, que las personas puedan desarrollar su proyecto vital de forma plena por ausencia de la red de apoyo necesaria para hacerlo.

¿Puede afectar, además de a los mayores, a otros grupos de edad?

Las situaciones de soledad no deseada están presentes en todo el ciclo vital. Expertos en salud mental infantil y juvenil nos alertan con mucha intensidad sobre que la soledad no deseada es un fenómeno muy presente en el ámbito de la adolescencia, un momento vital complejo. Es algo que acontece a lo largo de la vida.

¿Cómo afecta a la población mayor?

Las características que tiene la soledad no deseada en las personas mayores es que en ellas hay una realidad objetiva, que es que, por una parte, el proceso de envejecimiento tiene sus pérdidas, y que, por otra, supone la ruptura o deterioro de la red social de apoyo que han tenido a lo largo de su vida. Muchas personas de referencia fallecen o cambian su planteamiento vital, algunas en centros de mayores o en casa de los hijos. El estilo relacional que tenían hasta ese momento hace que de alguna forma se vuelvan mas propensos a sufrir soledad no deseada y que cuenten con menos recursos para resolver esas situaciones.

¿En qué situación se encuentra Asturias?

No podemos cuantificar los datos porque no tenemos estadísticas que nos permitan esclarecer el porcentaje de población que padece soledad no deseada. Lo que sabemos es que Asturias es una población especialmente envejecida. Los últimos datos del Principado decían que más de 65.000 personas mayores viven solas, aunque eso no quiere decir que sientan soledad. Tenemos una población envejecida, que mayoritariamente vive sola o a cargo de personas pendientes de su cuidado, y eso es un caldo de cultivo muy intenso para esta problemática.

¿Qué medidas se llevan a cabo para solventarlo?

Si vamos a la naturaleza del fenómeno, la ausencia de vínculos emocionales y sociales suficientes para que la persona sienta que no puede vivir en plenitud, la respuesta es obvia, creando esos vínculos emocionales y sociales. La evidencia nos muestra que las personas prefieren vincularse de forma más continuada. Para ellas, el vinculo con personas de referencia es importante. También dicen que las personas buscan respuestas en su entorno más inmediato. Nosotros proponemos la posibilidad de potenciar el movimiento comunitario que tiene que ver con el vecindario, el barrio, el pueblo. Recuperar eso permite que las personas que viven solas y se sienten solas, aunque hay casos de personas que viven acompañadas y se sienten solas, tengan la posibilidad de contar con comunidades fuertes, acogedoras y que fomenten y propicien su participación social y que estén disponibles para dar respuesta a sus necesidades cuando surjan.

¿Qué impacto tienen iniciativas como estos talleres de formación para voluntarios?

Todas las iniciativas que supongan capacitar a personas comprometidas y prosociales como los voluntarios para acompañar a personas que están sufriendo son necesarias y muy positivas. En estos talleres, las personas tienen interés en entender qué es la soledad no deseada y las pautas comunicativas de apoyo que se pueden ofrecer a las personas que está en esta situación con la idea de motivarla para salir de casa y relacionarse. Por ahí van sus principales dudas y expectativas para poder ayudar.