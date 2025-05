El alumnado de la Escuela de Arte reclama mejoras en los accesos y una pasarela desde el Centro Niemeyer

Peligrosos. Así definen los estudiantes de la Escuela Superior de Arte del Principado (Esapa) los accesos al centro educativo en el polígono de la PEPA, donde se imparten los estudios de Restauración y Conservación. La escasa iluminación en época invernal, la estrechez de las aceras y la alta velocidad de los vehículos en tramos de la carretera que conecta Avilés con la Escuela de Arte son algunas de las causas que preocupan al alumnado a la hora de acudir a clase o regresar a su domicilio. Como solución, muchos plantean mejorar los accesos y aspiran a contar con una línea de autobús desde Oviedo y Gijón ahora que se ha aprobado la segunda fase de ampliación del centro para dar cabida al alumnado de Diseño, aún en la sede de Camposagrado. Este proyecto tendrá un presupuesto de 7 millones de euros y las primeras obras darán comienzo a finales de año.

Desde la Escuela de Arte celebraron la noticia, pero recordaron la importancia de garantizar la seguridad del alumnado con una mejora de los accesos, especialmente con la esperada pasarela desde el Niemeyer. "Una pasarela estaría muy bien. Es algo que comentamos desde hace años los alumnos pero que parecía que no se podría llevar a cabo por las vías. Estaría genial no tener que arriesgarnos por la carretera ni tener que dar tantos rodeos", explicaron Cristina Larroza e Imelda Covax. Larroza, gijonesa, señaló que cada día llega al centro en autobús. Primero hasta la estación de Avilés y, desde allí, hasta la Escuela con la línea que conecta con Luanco. "Es mucho rodeo", señaló. Por su parte, Covax detalló que, pese a acudir a clase en coche, "preferiría venir andando y no gastar en gasolina y tiempo". Ambas abundaron en el riesgo que supone acudir andando en invierno o cuando llueve "porque los coches van muy rápido y el único paso de cebra no se respeta".

Varios peatones caminan sobre el puente que da acceso a la Escuela de Arte. / Luisma Murias

Erika Rodríguez, de Gijón, también acude en coche a las instalaciones. En su opinión, además de la poca confianza que le genera el trayecto a pie, apuesta porque los autobuses paren en las horas más concurridas para dejar y recoger estudiantes. Respecto a la seguridad vial, incidió en que "la acera es muy estrecha por el puente" y que "los camiones y coches te rozan y van muy rápido". Melisa García, de Valliniello, declaró que "da miedo que un coche pueda llevarte por delante", mientras que Sonia García y Laura Rodríguez explicaron que una pasarela de acceso directo desde el centro de la ciudad "nos permitiría movernos con seguridad porque los coches no paras y tienes que correr para cruzar".

Cristina Larroza e Imelda Covax, en la entrada de la Escuela Superior de Arte de Avilés. / Luisma Murias

Por su parte, desde Podemos Avilés se mostraron satisfechos tras el anuncio del Principado para dar inicio a la segunda fase, pero reclamaron que se prioricen unos accesos "seguros y bien comunicados con la ciudad" para el alumnado. En IU Avilés calificaron como "excelente" el anuncio de la ampliación tras un "largo tiempo de espera" para unificar al alumnado del polígono de la ría y Camposagrado.