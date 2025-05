El PP denuncia que el Niemeyer contrató al secretario de la fundación como asesor jurídico

José Luis Costillas, que es el portavoz en la comisión de Cultura del Partido Popular (PP), denunció en la sesión de ayer en la Junta General del Principado que la Fundación Niemeyer contrató a su secretario como asesor jurídico "de manera irregular". Ana Vanessa Gutiérrez, que es consejera de Cultura y presidenta de la citada fundación, precisamente, reconoció esta circunstancia diciendo que esta contratación se celebró el 30 de noviembre de 2023 para que la persona adjudicataria atendiera la "asistencia jurídica" en general, es decir, para que, entre otras cosas, resolviese las cuestiones legales que plantease el personal de la fundación o revisase la documentación precisa para solicitar subvenciones.

Inmediatamente después, Gutiérrez añadió que "el 10 de octubre de 2024 el patronato del Centro Niemeyer acordó la sustitución de ese modelo de contratación de asesoría jurídica por una remuneración al secretario no patrono de la fundación por el ejercicio de las funciones que tenía encomendadas estatutariamente".

Esta circunstancia Costillas la resumió dirigiéndose a Gutiérrez: "Aquí nos sorprende la fundación del Niemeyer. Acaba de decir usted que pagan al secretario por realizar las acciones que tenía encomendadas por ser secretario". Y añadió: "La tramitación de este contrato es un auténtico despropósito". De tal "calibre", apostilló, que el grupo popular va a pedir la comparecencia en la Junta General del director general del Niemeyer, de Carlos Cuadros. "Este contrato huele a chamusquina", subrayó el diputado popular.

Desde el punto de vista de Costillas, el contrato del secretario como asesor jurídico "se sustenta en dos mentiras". La primera es que la contratación del asesor jurídico se deba a que "la Fundación Niemeyer no cuenta con medios propios suficientes para poder acometer la necesidad del presente contrato". Para Costillas, el Niemeyer no puede ser que diga que no cuenta con medios suficientes porque "luego el contrato se lo adjudican al secretario del patronato".

La otra mentira que señala es que el contrato satisfaga "una necesidad puntual, concreta y perfectamente definida, no utilizándose para atender necesidades periódicas y previsibles". "¿Como puede decirse que es para una necesidad puntual si ya se había contratado esta misma función un año antes a la misma persona y a lo largo del año se le encarga que las haga de forma permanente?"

Costillas destacó en su intervención en la comisión "la celeridad" con que el Niemeyer adjudica el contrato de asesoramiento, pero le puso varias pegas: "No pidieron tres ofertas cuando es obligado hacerlo. El plazo para presentar las ofertas no llega ni a 24 horas. La propuesta de adjudicación la firma la persona que se encarga de la gestión de recepción y jefa de taquilla. La persona a la que le dan el puesto es el secretario del patronato y forma parte de la mesa de contratación del patronato".

Y apuntó que el día 29 de noviembre de 2023 se presenta la "solicitud de oferta para el contrato de servicios de asistencia jurídica", que ese mismo día está fechado "el modelo de presentación de la oferta y declaración responsable sobre capacidad y habilitación" y que el día 3o, es decir, "al día siguiente", el contrato ya está resuelto por el director general. "Se da la circunstancia de que el modelo de presentación está fechado el día 29, pero se registró el día 30 a las 17.31 horas y que su resolución se produjo a las 17.49 horas. En veinte minutos tenemos asesor", dijo Costillas. "¿Usted cree que este procedimiento fue limpio? ¿Usted cree que él no tenía preparada la oferta y por eso la mandó? No me imagino cómo puede preparar en unas horas la oferta. A mí, la verdad, esto me parece un escándalo", recalcó.

La consejera de Cultura defendió la contratación porque se sustenta en la ley y porque cumple las normas de conducta del Niemeyer, es decir, porque tiene el "plácet" del patronato. No atendió a lo denunciado por Costillas.