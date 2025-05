Estas son las cinco "incidencias" del contrato del secretario del Niemeyer como asesor jurídico de la fundación que anotó la Sindicatura de Cuentas

La Sindicatura de Cuentas del Principado señaló cinco "incidencias" en la contratación del secretario de la Fundación del Niemeyer como asesor jurídico del propio Niemeyer. Las cinco están en el "Informe de fiscalización sobre la contratación del sector público autonómico, ejercicio 2023", que se aprobó en febrero de este año.

Las "incidencias" apuntan a que "el valor estimado declarado supera el límite" de los contratos menores. Señalan también que "el responsable del contrato" "no es nombrado explícitamente por el órgano de contratación". Apuntan asimismo que la contratación de 2023 siguió a "otro contrato con el mismo objeto adjudicado en 2018". Y añaden: "La contratación menor no puede ser aplicable a prestaciones con vocación de continuidad en el tiempo". Y apostilla que utilizar este tipo de contratación para realizar el mismo servicio "es sintomático de una inadecuada planificación". La cuarta "incidencia" observada por la Sindicatura es que estos contratos vienen recayendo en secretario no patrono de la fundación pese a "que ya tiene encomendada esta función al señalar que ‘expedirá las certificaciones e informes que sean necesarios’"

La última "incidencia" que destaca la Sindicatura es que existe un posible "conflicto de interés" porque las normas de conducta indican que los "empleados, directivos y patronos" "no podrán suministradores, ni proveedores de servicios":

La consejera de Cultura, Ana Vanessa Gutiérrez, explicó este martes en l a Junta General (contestó al diputado popular José Luis Costillas): "Ese contrato estuvo en vigor entre los años 2023 y 2024, si bien finalizaba a finales de 2024, en ese año, concretamente, el 10 de octubre, el patronato de la fundación Niemeyer acordó la sustitución de ese modelo de contratación de la asesoría jurídica por una remuneración al secretario no patrono de la fundación por el ejercicio de las funciones que tenía encomendadas estatutariamente". "Esto no hizo que en el año 2024 existiese una duplicidad de contratos, ni de remuneraciones", aclaró y luego añadió: "La contratación se hizo bajo la normativa de la Ley de Contratos del Sector Público y es la contratación que observa la Sindicatura de Cuentas, que no entra en la irregularidad de la cuestión, si no que habla de una serie de recomendaciones". Y concluyó: "La contratación del secretario no patrono la autorizó expresamente el patronato no existiendo, por tanto, ese posible conflicto de intereses".