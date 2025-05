La "agresora de la mancuerna" de Avilés acepta dos años y medio de cárcel por golpear y enviar mensajes amenazantes a su ex: "Te queda muy poco de vida"

Condenada en Oviedo la mujer que se escondió en casa de su novio de 72 años para golpearle en la cabeza por la espalda con una mancuerna. La mujer acusada de intentar causar la muerte con una mancuerna a su exnovio en su domicilio en Avilés (Asturias), con las iniciales S.C.T., ha sido condenada en conformidad por la Sección segunda de la Audiencia Provincial de Asturias por un delito de lesiones tras reconocer los hechos que se le imputaban. Además, tendrá que indemnizar con 5.589 euros a la víctima, a la que no se podrá acercar durante los próximos 5 años.

S.C.T ha reconocido que en 2021 se introdujo subrepticiamente y en estado de embriaguez en el domicilio de su expareja, S.M.B, que se ocultó para evitar ser detectada y que aprovechó que éste estaba sentado de espaldas a una puerta hablando por teléfono para propinarle varios golpes con una mancuerna. La víctima consiguió reducirla, pero tuvo que acudir de inmediato al hospital para ser atendido de sus heridas.

La condena en conformidad contempla una sentencia para la agresora, de 77 años y que ha estado defendida por el letrado José Ramón Nistal, de dos años y seis meses de prisión, con una orden de alejamiento plurianual, y la posibilidad de que la sentencia sea suspendida si así lo determina el juez del procedimiento. Todo esto, siempre y cuando abone la multa, las costas correspondientes y la responsabilidad civil por los daños causados.

El acuerdo evita que tenga que celebrarse el juicio, que tenía prevista la selección del jurado el viernes 9 de mayo, con fechas del juicio previstas para el 12, 13 y 14 de mayo de 2025.

La abogada de la víctima, Concepción Artime, declaró en su nombre: “Hemos acordado una condena en conformidad por el reconocimiento de los daños por parte de la ya condenada y para evitar que la víctima siga siendo sometida a un juicio estresante después de haber pasado los últimos cinco años luchando para que se reconociese la autoría de los hechos y los daños causados. Mi cliente, que ha vivido un infierno, da por buena la acción de la Justicia y agradece a la Fiscalía y a la Audiencia Provincial su trabajo”.

Un portavoz de la familia de la víctima quiso agradecer el “extraordinario” desempeño de Artime. “Ha luchado por un caso que se había desestimado en primera instancia en Avilés contra todo pronóstico, pese a que había una importante carga probatoria que demostraba que los hechos se habían producido tal y como lo habíamos defendido siempre. La víctima es un hombre trabajador y bueno que no se merecía ser atacado por sorpresa con una mancuerna por una señora celosa disfrazada de ninja, y mucho menos ser maltratado después por la Justicia. En todo este proceso, S.M.B. ha sido arropado por su hija, por su exmujer, por la pareja que tenía entonces y por sus amigos. Nos sentimos reivindicados, agradecemos que todos podamos dejar atrás esta situación, totalmente excepcional, y confiamos en que nadie la utilice en modo alguno para poner en duda la importancia de seguir combatiendo la lacra de la violencia de género”.

Según el relato de la Fiscalía aceptado por la procesada, el 6 de septiembre de 2021, a las 17.18 horas envió a su expareja el siguiente mensaje: “Tú no me llegas ni a la suela de los zapatos, heres un aprovechado y un hijo de puta, no quiero saber nada mas de ti, ojalá te pudras en el infierno por canalla y mala persona y aprobecharte de personas sin conocimientos y estafador, no quiero saber nada más de ti, eres un cabrón y una mala persona y dañina (…) y a ti te queda muy poco de vida por mala persona y lo peor es que te vas a pudrir en el infierno por mala persona dañina y vengativa, tienes el demonio dentro de ti. Ya quisieras tú compararte conmigo hijo de puta cabron. (…)”.

El mismo día 6, sobre las 23.00 horas, siempre segúnb el relato del Ministerio Público, la acusada accedió sin autorización ni conocimiento a la vivienda del hombre, en Avilés. Allí esperó y cuando su ex regresó a su domicilio, la acusada le dio un primer golpe en la cabeza para, a continuación, darle fuertemente un segundo golpe, en ambos casos con una mancuerna de un kilogramo de peso. Como consecuencia de estos hechos, la víctima, nacido en 1950, sufrió lesiones que requirieron tratamiento médico y quirúrgico. En semanas posteriores presentó crisis de angustia, fallos de memoria y alteraciones de sueño.

Después de este suceso, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Avilés acordó cautelarmente prohibir a la acusada, que había consumido alcohol y medicación antes de cometer estos hechos, aproximarse a menos de 200 metros a la víctima y comunicarse con ella por cualquier medio.