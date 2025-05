"Mucha alegría" entre las agustinas de Avilés por el nuevo Papa, al que una de ellas llegó a conocer en persona

"Fue un momento de mucha alegría. También de mucha sorpresa, pero sobre todo, alegría". La congregación de las Agustinas Misioneras lleva vinculada al colegio del Buen Consejo de Avilés, en El Pozón, desde 1964. Y pocos días se recuerdan con tanta alegría como el de hoy, el día después del nombramiento de Robert Francis Prevost como Papa, el primer Sumo Pontífice agustino. "Esta mañana lo anunciamos por megafonía a los niños, durante la oración del saludo, y fue muy celebrado. En el recreo nos venían a felicitar todos y también fueron muchas las familias que hoy se acercaron a darnos la enhorabuena", afirma con ilusión la hermana Carmen Ramírez, para quien León XIV puede aportar "toda la parte de la espiritualidad nuestra, heredada de San Agustín, así como su filosofía sobre la participación en la comunidad y la vida interior", explica la religiosa, que también cree que puede ser "un gran reclamo" para el centro, que actualmente cuenta con 326 escolares.

Como no podía ser de otra manera, el de ayer fue un día seguido con mucha expectación por la familia del Buen Consejo. "A mí me pilló en misa, en San Nicolás. El padre Alfonso dijo que ya teníamos Papa, pero que aún no habían dicho el nombre. Al terminar dijo el nombre, y yo salté al momento para decir que era agustino. Menuda alegría", asegura la hermana Hortensia, quien llegó a conocer al hoy Sumo Pontífice en persona. "Fue en Móstoles hace años. Fue a hacer una visita a los agustinos, cuando era superior general de la orden, y como nosotras trabajábamos allí, vino a saludarnos. Fue un saludo, nada más", recuerda la religiosa, "muy contenta" con la elección del cónclave.

La hermana Carmen también lo vivió con mucha intensidad. "Me llamó mi hermana para decirme que había fumata blanca. Fui corriendo al televisor y no me moví de allí hasta que salió. ¡Qué alegría cuando dijeron que era agustino!", reconoce, sobre la elección del cónclave que también fue muy seguido -y celebrado- por la directora, Noelia Blanco. "Todos los profesores lo seguimos con mucho interés", asegura la docente.

Ahora, para redondear las buenas noticias, en el Buen Consejo tienen claro que hay que montar una celebración. "La fiesta es la fiesta, y hay que organizarla, con un pichoteo con las familias o algo. Tenemos que pesarlo, pero algo haremos seguro, porque es un momento de muchísima alegría para nosotras", afirma con aplomo la hermana Carmen Ramírez, una de las cuatro religiosas establecidas en Avilés, mientras a su lado Noelia Blanco y la hermana Hortensia asienten sin dudar: "Es un gran día para todas nosotras y hay que festejar".