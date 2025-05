Castrillón liquida parte de la ayuda de 2024 para la Banda de Gaitas

El Ayuntamiento de Castrillón quiso ayer mostrar un gesto de buena voluntad ante el anuncio de suspensión del Alcuentru de Bandes de Gaites de este año, por no haber cobrado los organizadores las ayudas correspondientes al pasado 2024 y la del vigente ejercicio: la Junta Local de Gobierno dio luz verde a la justificación de la subvención concedida el año pasado a la Asociación Cultural L’Alborcer- Banda de Gaitas de Castrillón. De esta forma, el Ayuntamiento ha ordenado con este trámite que se curse ya el segundo pago del 20% que restaba –y son 4.000 euros– de los 20.000 euros previstos en el Plan Estratégico de Subvenciones del año pasado en el municipio. No obstante, desde el Consistorio insistieron en que la concesión de la subvención correspondiente al presente ejercicio es necesaria la aprobación de los presupuestos, dado que las subvenciones nominativas no se prorrogan. La edil de Turismo y Festejos, Marián Carbajal, advirtió, en declaraciones a Tpa, que hasta que no estén aprobados los presupuestos de este ejercicio no será posible tramitar la ayuda de 2025. Y abundó en que desde el gobierno local están trabajando en ese sentido, con una llamada de atención especial al resto de grupos municipales para que tomen conciencia de la importancia de tener las cuentas aprobadas este año.

La Banda de Gaitas de Castrillón comunicó días atrás que, debido a no haber cobrado aún la subvención del 2024, el tradicional "Alcuentru" de este año no se llevaría a cabo al carecer de medios económicos para "programar con solvencia y tranquilidad las actividades que venimos organizando año a año".

Por otro lado, la Junta de Gobierno autorizó una nueva concentración de vehículos de alta gama en Salinas, con 70 plazas de aparcamiento reservadas en la calle Pablo Laloux para el próximo 25 de mayo. Igualmente, se concedió una licencia para la construcción de una vivienda unifamiliar en Pillarno, así como una tarjeta de estacionamiento para vehículos para el transporte de personas con movilidad reducida que contará con carácter definitivo.