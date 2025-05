Charlie Sexton, guitarrista de Bob Dylan: "No sé qué hubiera hecho sin la música"

Charlie Sexton, guitarrista por veinte años de Bob Dylan, actúa esta noche (20.00 horas) en la sala Santacecilia, donde abrirá su gira española. Antes de salir al escenario avilesino contesta las preguntas de LA NUEVA ESPAÑA.

-Si no hubiera sido músico, ¿cómo diría usted que se ganaría la vida?

-Es difícil decir qué habría hecho aparte de la música. Una vez que comencé a tomar clases de actuación, realmente me encantaron, tanto el proceso como la experiencia. Me encanta también la arquitectura, así que algo así podría haber sido algo que me hubiera gustado.

-Cuando le dijeron que iba a trabajar con David Bowie, tan joven, ¿cómo se sintió?

-Estaba muy feliz de haber conocido y pasado tiempo con David. Yo era un fan de su trabajo y siempre fue amable conmigo. Me emocioné mucho cuando me invitó a ir a Australia y participar de la grabación de su concierto allí. Nunca había estado en Australia y desde entonces se convirtió en uno de mis lugares favoritos para visitar. Tengo a muchos amigos allí. Realmente nunca he superado la pérdida de David Bowie.

-Sé que había tocado con Dylan en algún concierto. ¿Cómo es el paso a ser fijo de su banda?

-Viajar con Bob dio pie a todo tipo de situaciones posibles. Aprendí mucho en el proceso. Obviamente es un gran artista.

-Ha aparecido en películas como "Thelma & Louise", "Air America" o "Wonder boys". ¿Cuánto de divertido tiene el cine?

-Como mencioné antes, realmente amo actuar. No aparecí en "Air America" o "Wonder Boys" sino que participé de la banda sonora. Tengo pocos créditos en el cine debido a que al principio era bastante específico sobre en qué aceptaría trabajar. Pasé algún tiempo realizando audiciones para muchas cosas que no sucedieron. Entonces tenía experiencia en ambos lados. Trabajar en esto es lo que realmente me gusta.