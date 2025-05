La exposición del centenario de Chirino en el Niemeyer abrirá el 2 de junio

El Centro Niemeyer conmemora el centenario del nacimiento del escultor Martín Chirino con la exposición "Dear Martin! [Martín Chirino en los Estados Unidos], que reunirá un conjunto de unas 27 esculturas y otra treintena de dibujos. Se trata de un proyecto de nueva creación sobre el citado artista y adelantado por LA NUEVA ESPAÑA que cuenta con el apoyo de Acción Cultural Española (AC/E) y que se podrá visitar del 2 de junio al 21 de septiembre de 2025, en la Cúpula del Centro Niemeyer.

Junto a lo anterior, piezas fílmicas, correspondencia, fotografías y publicaciones, hasta músicas, que tienen que ver con su relación con los Estados Unidos. Cada una de las obras presentes se contextualiza con su vínculo norteamericano y proceden de diversas colecciones, tanto privadas como públicas, entre ellas el propio legado del artista, la Colección Azcona, la Colección BBVA, el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS).

Siendo numerosas las exposiciones y textos sobre Martín Chirino (Las Palmas, 1925 - Madrid, 2019), tanto a lo largo de su trayectoria vital como póstumamente, hasta la fecha ninguno había profundizado en su capital relación con el mundo del arte en los Estados Unidos, consustancial a su devenir pues tuvo su origen desde 1960, permitiéndole poner en práctica un sentido viajero que, además, se imbricaba en su propio carácter.

Tras una profunda investigación que el Centro Niemeyer y la Fundación Martín Chirino, junto a la familia, han abordado con el comisario de la exposición, Alfonso de la Torre, se desvela que fue el artista de nuestra generación abstracta más representado en la capital de arte que simbolizaba Nueva York, como resumen baste mencionar sucedieron una decena de muestras individuales e innúmeras colectivas.

Representado en colecciones como: Carnegie Institute; Chase Manhattan Bank; Hirshhorn Museum and Sculpture Garden; Kresge Art Museum; Metropolitan Museum of Art; RISD-Rhode Island School of Design, Solomon R. Guggenheim Museum o The Arts Council (Tulsa), a modo de ejemplos. O colecciones particulares como las del arquitecto I. M. Pei o Amos Cahan.

Martín Chirino y Grace Borgenicht Gallery mantuvieron relación profesional, entre 1960 y 1995. A partir de su primera exposición monográfica fue lugar habitual de presencia de sus esculturas y dibujos, mostrando ocho exposiciones individuales, una nona tuvo lugar en la sede neoyorquina de Marlborough Gallery (2000-2001). En tanto en 1989 el Meadows Museum, en Dallas, proyectó una gran exposición: “Equilibrium and Serenity: The Sculpture of Martín Chirino”, mediante la reunión de obras que se hallaban en las colecciones norteamericanas.

La influencia de la cultura norteamericana supuso para Chirino el intenso conocimiento del arte y la literatura, la cultura en general, norteamericanos, al tiempo que relevantes críticos dedicaron su pensamiento a nuestro artista, entre otros: John Ashbery, Dore Ashton, Frank O’Hara e Hilton Kramer. La exposición revela que Chirino llegó a ingresar en la cultura norteamericana con el ejemplo coleccionista del músico de jazz Bobby Short.

Desde el MoMA, 1960

En 1960, el citado O’Hara comisarió para el MoMA neoyorquino: “New Spanish Painting and Sculpture” (1960), incluyendo la obra de Chirino. Sus esculturas presentes anualmente en las colectivas de Borgenicht desde 1960, en los ciclos “Prospectus”. Así, la obra de Martín Chirino acompañará a Grace Borgenicht Gallery durante sus primeros veinticinco años en su sede del 1018 de Madison Avenue (1956-1981), luego en el traslado en la primavera de 1981 a una sala más grande en el 724 Fifth Avenue, 57th Street. Capital también su vinculación, desde 1960, a la escultora Beatrice Perry (1921-2011) y a su familia, los Perry, en cuya casa de Southwood en Germantown, no lejos de Nueva York, vivió y trabajó Chirino en los primeros años setenta, retratado en las extraordinarias las fotografías de Alejandro Togores y filmado por Hart Perry, en una película “The rest is silence” (1976) que puede contemplarse, por vez primera, íntegra.

Para Chirino ese frecuente viaje a los Estados Unidos supuso cumplir con una tradición viajera que entendía como un mandato vital, pues ya surcaba el mar infante cuando, acompañando a su padre, se encontrara con continente africano vecino. Era la búsqueda de su particular utopialand habiendo estudiado temprano en Madrid y viajado, entre otros lugares, a París y Londres, luego a la aislada Cuenca. Capaz Chirino hasta de soñar en viajes cósmicos, este artista citaba en ocasiones admirativamente el viaje de Brancusi a pie por Europa hasta encontrarse en París, representaba el emblema del “wayfarer: el caminante sin final que asume que, según llega a los sitios, ya se va, es decir, un hombre que busca y busca, sin permitirse sentir nostalgia alguna por lo que va dejando atrás (…) siempre fui una persona reconcentrada y proclive al soliloquio; y sentía eso que se llama ‘la llamada interior’”. Pasear y viajar, recordaba Chirino al comisario de la exposición, en es agradecer el regreso, al fin, a la casa alejando la condición de desamparo inherente al artista.