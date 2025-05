"La gente joven es una gran desconocedora de lo que fue la dictadura"

El catedrático de Historia Contemporánea Fernando Martínez López (Vélez-Blanco, Almería, 1949) es el Secretario de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de España. En esta encarnadura fue el organizador del Día del Exilio cuya celebración acogió ayer por la mañana el Centro Niemeyer. Conversa con LA NUEVA ESPAÑA un minuto después de que el homenaje oficial a las víctimas del franquismo hubiera terminado.

El día 8 de mayo es el día de la victoria contra el fascismo en media Europa. ¿Por qué también es el Día del Exilio?

Vamos a ver, hay una primera cuestión y es que las asociaciones de descendientes del exilio a la hora de buscar un día dijeron: "Este día nos representa a todos·. Y, además, es un día de victoria y a esa victoria contribuyeron muchísimo los republicanos españoles del exilio porque los republicanos españoles del exilio estuvieron en la Resistencia, estuvieron en los ejércitos regulares y liberaron París el 24 de agosto del 44, estuvieron en las fuerzas guerrilleras y unidos con las fuerzas francesas del interior liberaron nada más y nada menos que 50 departamentos. No hay que olvidar que fueron las fuerzas guerrilleras españolas las que liberan Toulouse y están 15 días controlando la ciudad, etc. De la victoria frente al fascismo europeo formamos parte los demócratas españoles y, en este caso, los republicanos. Y después hay otra cuestión. Había gente que planteaba: ¿Por qué no es el día de la Retirada? Yo creo que hay que celebrar victoria y en esta victoria nosotros formamos parte y hay que reivindicarlo.

Hay quien considera que la celebración oficial del aniversario de la muerte de Franco es volver sobre los pasos dados.

No, vamos a ver. Con el programa "España en libertad | 50 años" no vamos a conmemorar la muerte de Franco, lógicamente. Lo que sí vamos es a dar una información rigurosa de qué supuso la dictadura y los esfuerzos que nos ha costado conquistar la democracia y consolidarla. Y que haya un marco comparado especialmente para la gente joven que es una gran desconocedora de lo que fue la dictadura, y la represión; de lo que fue la dictadura en relación con las mujeres, en relación con las costumbres: es importante el marco comparado. Como le digo, el programa está destinado fundamentalmente a la gente joven y está destinado a rendir homenajes. ¿Y a quién rendimos homenaje? No a los grandes nombres que siempre han tenido homenaje, a la gente olvidada. ¿Y quién son los grandes olvidados? Son los movimientos obreros, son los movimientos estudiantiles, son los movimientos vecinales, son los curas obreros. Sin ellos, lógicamente, no hubiera sido posible consolidar y conquistar la democracia. A ellos les rendimos homenaje también en estos 50 años de España en libertad.

Hay varios gobiernos regionales que están retirando sus leyes autonómicas de Memoria. ¿Qué opina el gobierno sobre esto?

A mí me parece que es un gran error. Yo no entiendo cómo pueden estar en contra de actos como el que acabamos de celebrar ahora y recordar a las víctimas que no han sido recordadas. En todo el proceso histórico hay una gran asimetría entre los vencedores, a los que se les ha rendido homenaje durante 40 años, y los vencidos, que eran los luchadores por la libertad y la democracia, que fueron criminalizados, que fueron estigmatizados y, además, invisibilizados. Por lo tanto, a las víctimas hay que rendirles homenaje. A unas ya se les ha rendido, pero nosotros hablamos también de todas las víctimas, pero evidentemente a las que no se les ha rendido homenaje, como hemos hecho aquí hoy, se les tiene que rendir esos homenajes. Los que pretenden derogar las leyes de memoria desconocen, o no quieren saber, que anclan los derechos humanos, que lo que los organismos internacionales del derecho internacional humanitario han estado exigiendo a los gobiernos de España. Y en función de eso se están haciendo políticas públicas de memoria. Empieza en el año 2007 con la ley de Rodríguez Zapatero y se culmina ahora con la ley de Memoria Democrática.

n