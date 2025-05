Esta es la imagen con la que se muestra Avilés en cinco millones de cupones de la ONCE

El casco histórico de Avilés con una imagen en la que predomina la iglesia de San Nicolás de Bari "viajará" de punta a punta del país con los "centinelas de la ilusión", como llaman en la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) a sus vendedores. En concreto, la ONCE sacará a la venta un total de cinco millones de cupones con la representativa imagen de la ciudad. El sorteo será el 22 de mayo, jueves.

Este viernes presentaron el cupón diario dedicado a Avilés la concejala de Turismo, Raquel Ruiz, y la delegada de la ONCE en Asturias, Yobanka Cuervo, más el director de la Agencia de la ONCE en Avilés, Víctor Corrales. "Este cupón es más que una imagen impresa, es una ventana abierta a toda España que muestra la riqueza cultural, arquitectónica y también humana de nuestra ciudad y sobre todo de nuestro casco histórico: un lugar lleno de vida, historia y también de futuro que refleja la esencia de una ciudad acogedora, dinámica y orgullosa de nuestra identidad", manifestó Ruiz. Agregó: "Este gesto de la ONCE refuerza el valor de nuestro centro histórico como motor turístico y comercial y nos anima a seguir trabajando para seguir trabajando, y ponerlo en valor". Destacó la concejala que el de Avilés es uno de los cascos históricos más accesibles de todo el país.

Cupón de la ONCE con la imagen de Avilés. / A. A.

Yobanka Cuervo consideró que con este cupón que "premia" al casco histórico avilesino lo que se pretende es dar a conocer el lugar. "Cinco millones de cupones recorrerán el territorio nacional, cinco millones que estarán repartidos por nuestros centinelas de la ilusión", dijo Cuervo. La guinda al pastel sería que la suerte hiciera parada en Avilés. Pero eso se sabrá el 22 de mayo.

El cupón diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.