El asturiano Adrián Roma, líder del grupo "Marlon", rompe con la industria musical: "Estaba en una burbuja rara, escribiendo letras que no quería cantar"

El asturiano Adrián Roma, líder del grupo de pop-rock "Marlon", estaba en "una burbuja rara, en la velocidad de la industria, en los números, robotizado por el single constante, escribiendo letras que no quería cantar en el escenario". Pero eso ya es pasado. El cantante de Salinas ha decidido romper con la industria de la música y marcar sus propios tiempos y temas. Así lo ha contado a través de sus redes sociales, al tiempo que ha desvelado que la banda asturiana prepara nuevo disco.

“Estoy viviendo la música como hacía años no la vivía. Escribiendo como nunca, tranquilo, libre, con tiempo, sin pensar en conseguir los segundos de Tiktok que viralicen, sin filtros, sin miedo, con calidad, con el alma, con música, con verdad, como hacía tiempo que no escribía y contaba… Desnudándome…", empieza diciendo Adrián Roma, que también se desnuda a través de estas palabras. "Estaba en una burbuja rara, en la velocidad de la industria, en los números… Robotizado por el single constante, escribiendo letras que no quiero cantar en el escenario… Me había olvidado de mí, de lo que en realidad quiero hacer y me gusta…", continúa. Porque "Marlon empezó siendo así, libre, puro, creo que he vuelto a recuperar eso".

"Estoy feliz, qué ganas de poder enseñaros todo, siempre he pensado que el mundo es inteligente, la gente es inteligente, las cosas de calma se respiran con calma, se perciben así y eso lo que quiero… Todo lo próximo de Marlon será para toda esa gente que valora, que dedica tiempo de calidad, que sabe esperar", expresa Adrián Roma, que acaba: "Hasta pronto, estoy por aquí… encontrándome… mucho”.

Además de por Adrián Roma, "Marlon" está formado por otros dos artistas asturianos: Juan Fernández (guitarra y coros) y Jorge Diéguez (bajo y voz). El grupo empezó allá por el año 2015 (entonces eran cinco integrantes) con Juan Luis Suárez, guitarrista del "El Sueño de Morfeo", como padrino. Con su estilo surfero, buen rollo y, sobre todo, buena música "Marlon" ha conseguido hacerse un hueco en la escena musical del país. Algunos de sus últimos temas más conocidos son "De perreo" y "Olvidé olvidarte" junto a Álvaro de Luna.

En el terreno personal, Adrián Roma sale desde que saltó a la fama con la actriz Ana Fernández. Por su parte, Juan Fernández ha enamorado a Andrea Molina, hija de la actriz Lydia Bosch, con la que lleva ya casi diez años de relación. Los dos triunfan sobre los escenarios y en el amor.