La opción de convertir el gasómetro de Avilés en rocódromo, gusta: "Hay que darle uso"

Reconvertir el gasómetro en un rocódromo, gusta. La idea del proyecto ganador del concurso de ideas para dar una segunda vida al gran depósito de gas, firmado por la arquitecta madrileña Irene Cedenilla Bote, ha caído de pie en la sociedad avilesina, que destaca la importancia de encontrar un uso sostenible para la instalación: "La clave es darle contenido".

El Centro de Estudios del Alfoz de Gauzón fue una de las entidades que se movilizó para buscar el "indulto" del gasómetro, vestigio de las extintas baterías de coque. "Toda idea que no altere sustancialmente los valores patrimoniales del edificio nos parece viable", destaca su presidente, Rubén Domínguez. "¿Hacer un rocódromo? Por qué no. No tenemos especial preferencia sobre los usos, entendemos que eso debe adaptarse a las necesidades o requerimientos de la administración, aunque sí consideramos que Avilés tiene una deuda en cuanto a un espacio expositivo que recuerde la función del gasómetro y el conjunto del que formó parte; y eso sí podría incluirse en la planta baja, en la zona que la arquitecta reservaba para museo", abunda.

El proyecto de Cedenilla Bote contempla, a grandes rasgos, dividir el gasómetro en tres plantas. En la primera habría un espacio museístico y una zona de proyecciones; en la segunda se ejecutaría el rocódromo, el segundo más alto de Europa; y en la tercera planta, en la cima, un mirador de 360 grados.

"Nosotros lo que proponíamos era que se le diese una utilidad. Esa es la clave", asegura José Manuel Rodríguez Baltar, secretario general de la Unión Comarcal de CC OO de Avilés, sindicato que también apretó para mantener en pie el gasómetro. "¿La idea de que sea un rocódromo? Pues no la habíamos pensado, pero puede ser interesante", reconoce el líder sindical que, puestos a pedir, pediría para el gasómetro su reconversión en "una sede de una gran empresa". "Pero ya sabemos que es casi imposible. Lo importante es que sea también el recuerdo de lo que fue Avilés y una muestra de lo que quiere ser", se responde.

Vidal de la Madrid, catedrático de Historia del Arte del Departamento de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo, también coincide en que la clave es "dar continuidad" al gasómetro. "La conservación de la instalación sin uso puede ser complicada, por eso creo que debe buscarse un uso que, además, sea sostenible, tanto en lo económico como en lo material", apunta.

El proyecto presentado por Cedenilla Bote, que lleva por título "V3R7G0", tendría un coste estimado de 1.490.000 euros. Según las estimaciones de la arquitecta, requeriría un gasto anual de mantenimiento de 18.700 euros y generaría unos ingresos de 98.900 euros. Al concurso de ideas promovido por el Ayuntamiento de Avilés y el Colegio de Arquitectos de Asturias, se presentaron 53 proyectos, entre los que se encontraban propuestas para reconvertir el gasómetro en un espacio escénico, en un jardín hidropónico o dejar que la naturaleza lo consumiese como metáfora del paso del tiempo. Cabe destacar que el concurso no es vinculante, por lo que el Consistorio no tendrá obligación de ejecutar este plan.

Vox, contra el concurso

El grupo municipal de Vox Avilés acusa al PSOE de "haber perdido el rumbo" con el proyecto a que, aseguran, "habían prometido que se convertiría en un centro de divulgación científica": "Lo que hay es una falta de ideas claras y un despilfarro de los fondos públicos porque hemos visto que finalmente no es una, sino tres subvenciones (15.000, 10.000 y 5.000 euros, la cuantía de los tres primeros premios del concurso) para un certamen cuyas conclusiones pueden no ser tenidas en cuenta".