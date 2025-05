La "tormenta perfecta" que hunde a la pesca asturiana: políticas "deficientes", altos costes y falta de relevo

Pocas veces el sector pesquero asturiano se ha puesto tan de acuerdo como para responder a la siguiente pregunta: ¿por qué cada vez hay menos barcos de pesca en Asturias? LA NUEVA ESPAÑA ha contactado con un armador, Ignacio Santiago; un angulero, Iván Pulido; el mariscador y patrón mayor de la cofradía de pescadores "Santísimo Cristo del Socorro" de Luanco (Gozón), Abraham Mazuelas ,y su homólogo en la cofradía "San Juan Bautista" de San Juan de la Arena (Soto), Marino Díaz. La respuesta, coinciden, "es muy simple": "Son varios los motivos para la tormenta perfecta, que es lo mismo que quedarnos sin barcos. Políticas pesqueras deficientes y relevo generacional nulo", apunta el armador avilesino. Agrega como parte del problema: "Llegará el momento, también, que habrá más inspectores que barcos".

Iván Pulido, que pese a su juventud lleva media vida ligado a la mar, coincide con Ignacio Santiago en el motivo por el que desciende el número de barcos: "Es un problema de normas, legislaciones y cuotas pesqueras que hacen imposible subsistir". Como ya informó este diario el pasado marzo, Asturias perdió siete barcos de pesca en el último año. De acuerdo al último censo del Ministerio de Agricultura y Pesca, constan actualmente 254 embarcaciones en la región (248 en el caladero nacional y seis, en el comunitario), frente a las 261 de hace un año. Si se echa la vista atrás, en 1985 había en los puertos asturianos 730 barcos censados. La flota asturiana representa el 3 por ciento del total nacional (8.432 buques), que también sufre una desbandada generalizada.

Marino Díaz, en el puerto de San Juan de la Arena. | / LUISMA MURIAS/MIKI LÓPEZ

Los datos no son mejores en Avilés, principal plaza pesquera del Principado: la villa ha pasado de tener 44 barcos registrados en 2007 a 36 en 2011 y 19 en 2023, según la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos (SADEI). "En Avilés había una gran flota de barcos de cerco y arrastre, barcos que generaban mucho empleo tanto en la mar como en tierra. Ahora de esos quedan cuatro", lamenta Pulido, que precisa: "Las políticas van en el sentido único de acabar con el sector".

Iván Pulido, a la angula, en una foto de archivo.

En Gozón, por poner otra cifra, el número de embarcaciones, sumando las de Luanco y Bañugues, es actualmente de 24, diez menos que en 2003. Abraham Mazuelas, que tiene su centro de operaciones en Luanco, es también un veterano en el Cantábrico. Considera como Pulido que el descenso de flota no es un problema que afecte a Asturias únicamente sino general. "La pesca es un trabajo en el que no dan duros a cuatro pesetas y, a veces, hay rachas malas, al igual que las hay buenas. Creo que uno de los problemas es el relevo generacional, pero como decía, es un trabajo que tiene muchas incertidumbres: quién se va meter, y ya no solo hablo del tema de malas rachas de pesca o escasez, sino de temas burocráticos y políticas que acentúan mucho más esa incertidumbre que viene ya condicionada por el propio trabajo".

A todo esto se suma, según Mazuelas, el coste de salir a faenar: "Ya no es que sea caro salir a pescar sino que ha subido el precio de todo, pero la subida no ha sido proporcional con la venta de pescado. En España cada vez se consume menos pescado fresco".

Abraham Mazuelas en el puerto de Luanco. | LUISMA MURIAS/MIKI LÓPEZ

Marino Díaz representa a los pescadores de San Juan de la Arena, principal puerto angulero de Asturias y del país. En este puerto hay ahora veinte embarcaciones censadas, siempre según los datos del Ministerio. Díaz coincide con sus colegas de profesión. En conclusión: cada vez hay menos barcos pesqueros y menos marineros en Asturias. De ahí que en muchos anuncios de compraventa se puedan leer anuncios como el que sigue: "Venta de embarcación: artes menores, Cantábrico noroeste. Pertrechos para caballa, bonitos, palangrillo, nasas pulpo". Razón: Cudillero. Una parte de la flota "pesca" ahora comprador en internet.