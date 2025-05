Todo vendido para el concierto de Eddy Smith & "The 507"

Desde Reino Unido, aterriza en el Factoría Sound de Avilés Eddy Smith en compañía de su banda: "The 507". Será el próximo sábado, 17 de mayo, a las 21.00 horas con todas las entradas vendidas. El Factoría Sound marcha a un ritmo imparable tras agotar también las entradas para JP Harris & "The Tough Choices" y "Electric Eel Shock". De "Duel" apenas quedan las últimas disponibles. Eddy Smith y su banda viajan a Avilés para presentar su primer álbum. Lo publicaron en septiembre de 2023: "Right Up 'til Now".