Alberto Rodríguez, líder de Los Acebos: "Tocar en Liverpool o en un festival en solo dos años era impensable"

Aunque estos días está enfermo por un catarro que se ha complicado más de la cuenta, Alberto Rodríguez ya piensa en una de las actuaciones más importante de su carrera. Su banda, Los Acebos, forma parte de la edición asturiana del Mahou Vibra Fest que se celebrará el próximo 24 de mayo en el recinto Luis Adaro, en Gijón. Hace dos años que el grupo nació y, en este tiempo, se está convirtiendo en un habitual en los diferentes festivales que se hacen en la región. De todo ello habla Rodríguez con LA NUEVA ESPAÑA.

¿Motivado?

Estamos con muchas ganas. Para nosotros es un lujo compartir cartel con nombres como Barry B, Zahara o "Shinova". Es una oportunidad buenísima para nosotros, estamos muy agradecidos de que hayan decidido contar con nosotros.

¿Cómo surgió esta oportunidad?

Creo que ha sido fruto de todo el trabajo que llevamos haciendo desde que nació la banda. Hemos currado mucho hasta llegar hasta aquí. Desde Mahou se pusieron en contacto con nosotros, para ver si teníamos hueco en la agenda, y no lo dudamos.

Este es el festival asturiano más grande en el que participarán.

Solo estuvimos en uno parecido, a nivel de tamaño, en Galicia, el PortAmérica. Ahí compartimos cartel con "Vetusta Morla" o Xoel López. Creo que durante estos meses hemos rodado mucho para afinar nuestro directo y poder cumplir con creces en una oportunidad como esta.

Poco a poco cada vez están en más sitios.

La verdad que sí, cada vez nos llaman más de los diferentes festivales que se van haciendo. Ahora también estamos haciendo conciertos fuera de Asturias, que nos hace mucha ilusión. Anunciaremos más en poco tiempo.

Además, han tenido conciertos fuera de las fronteras españoles.

Así es. Estuvimos hace unas semanas en Liverpool, tocando en el Liverpool Sound City. Todo surgió a través de Spanish Wave, una división de Live Nation que exporta talento español a diferentes festivales europeos. Estuvimos en Inglaterra y vamos a ir también a Viena.

En dos años ha pasado de fundar la banda a estar tocando por diferentes sitios en Europa.

Poco a poco se está dando todo. Nos lo hemos currado mucho, pero es un gusto ver como se van dando las cosas. Queremos aprovechar cada pequeña oportunidad que tengamos para dar a conocer el proyecto. Nunca pensé en estar en este punto, aunque es verdad que no quise ponerme metas a corto y medio plazo. No pensé en los resultados, yo me centraba en picar piedra, para no agobiarme si luego veía que no los conseguía. Ahora miro para atrás y todo el esfuerzo ha merecido la pena.

En verano se avecina una nueva gira de conciertos. ¿Hará parada en Avilés?

Tenemos que acabar de confirmarlo, pero tiene pinta de que sí, que este verano tocaremos en Avilés. Es algo especial y que nos mola. El año pasado tocamos en "La Mar de Ruido" y la plaza del Muelle estaba llena. Presta porque, sin moverse de casa, pueden venir a verte tus amigos y familiares.