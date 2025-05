"Cónclave" sanitario en Avilés: "Sin enfermería no hay cuidados, sin cuidados no hay salud"

Los profesionales de enfermería son actores clave en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades y la columna vertebral de los sistemas de atención sanitaria en todo el mundo. Esta es la definición que hace la OMS (Organización Mundial de la Salud) del personal de Enfermería, pero la descripción de su labor va más allá, como relataron Silvia y Corina Castro, hermanas y enfermeras en el HUCA, en Oviedo: "Somos el GPS hospitalario. A veces ilusionistas, porque hacemos magia con lo que tenemos. Somos quienes ponemos tiritas físicas y emocionales. Trabajamos con una mezcla que combina conocimiento, humanidad y sentido del humor".

Por la izquierda, Gema del Valle, Francisco Benjamín Otero, Iván Cueva, Sara Padrino y José Enrique Prada. | MARIO CANTELI

Ambas profesionales abrieron ayer por la mañana en Avilés, en la Casa municipal de Cultural, el "cónclave" sanitario y regional por el Día mundial de la Enfermería, con más de trescientos inscritos de las ocho áreas que forman el mapa de salud de Asturias. Quedó patente la importancia de estas profesionales en el entramado sanitario. Así lo dijo el gerente del área sanitaria avilesina, Miguel Rodríguez: "Cuidar a quienes nos cuidan es una función ética y estratégica porque sin enfermeras motivadas, respaldadas y bien tratadas no hay sistema de salud que se sostenga". Aranzazu Muñoz Mancisidor, directora de Gestión de Cuidados y Enfermería en el área sanitaria confirmó sus palabras: "Sin enfermería no hay cuidados, sin cuidados no hay salud y sin salud no hay futuro".

En Avilés ayer se habló de observar al paciente, de la importancia de acompañarlo, de aliviarlo y sostenerlo "desde la ciencia y también desde el compromiso humano". Defendió y valoró el trabajo de Enfermería Lorena Busto Prada, del Colegio oficial y Rocío Allande, directora general de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria, que incidió en que la región ha comenzado el año convirtiendo 349 plazas de enfermería generalista en plazas de especialista. Destacó asimismo el impulso al Observatorio de Agresiones a Profesionales, un órgano adscrito a la gerencia del Servicio de Salud que funciona como entidad asesora de la gerencia del Sespa para contribuir a reducir el número de agresiones a profesionales de todo tipo que se producen en la sanidad asturiana. Según los datos que maneja el Sespa, el pasado año se produjeron en Asturias 365 agresiones a profesionales, un 12% menos que el año anterior. "La mayoría a mujeres, muchas enfermeras", advirtió Allende.

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, en la inauguración de este "cónclave" consideró la de Enfermería "una profesión absolutamente fundamental para la calidad del sistema sanitario". "Para nosotros, es muy importante facilitar que existan tanto el profesional adecuado como los recursos necesarios y de la máxima calidad para prestar el servicio. Por eso, hemos trabajado para que la llegada de la Universidad Nebrija sea próximamente una realidad, que nos va a ayudar a formar a enfermeras y enfermeros para poder avanzar en la cobertura de la alta demanda de enfermería que actualmente existe en nuestros hospitales y también en nuestra sociedad", subrayó.

La jornada incluyó varias mesas redondas. Tras la conferencia inaugural a cargo de Ana Suárez Guerra, enfermera y también concejala de Ciudad Saludable del Ayuntamiento de Avilés, el director de Enfermería de la Fundación Hospital Jove, Iván Cueva, guió una serie de ponencias bajo el paraguas "Descubriendo otros espacios: el papel fundamental de la Enfermería". Así Gema del Valle habló de su experiencia al frente de un equipo de paliativos. Abogó por una mejor comunicación entre personal de enfermería o un mayor apoyo de servicios sociales. "Hay muchas personas que viven solas", recalcó.

Participó también Francisco Benjamín Otero, coordinador de Transplantes del área sanitaria de Oviedo, que explicó su trabajo e hizo una recomendación: "La mejor ocasión que siempre estamos buscando es este instante". Estuvo en en Avilés Sara Padrino, que relató su experiencia a bordo de un barco humanitario de rescate. Cerró la mesa José Enrique Prada, enfermero de la Mina de oro de Belmonte, que también contó cómo es ser enfermero, en este caso de la rama privada, al frente de un "botiquín" con ocho compañeros más y un médico.

Se habló en Avilés de liderazgo y gestión sanitaria, de la importancia de "cuidar a quien cuida", y también de investigación. Porque el personal de enfermería es, como dice la OMG, la columna vertebral de los sistemas de atención sanitaria en todo el mundo.