Fernández Lanero, en la apertura del congreso regional de UGT: "No hay ni una sola razón para no reducir la jornada de trabajo"

En un congreso regional del sindicato UGT sin suspense -una sola candidatura a la secretaría general, una nueva ejecutiva que promete continuar la labor desempeñada de la saliente- lo que toca es pararse “a reflexionar” para conseguir “un futuro más equitativo”. Esto lo dijo Abel Suárez esta mañana en el auditorio del Niemeyer, que acoge hoy y mañana el décimo sexto congreso de su organización bajo el lema “Más sindicato, más derechos”.

Suárez, el secretario de Organización de la central asturiana, ofreció el primer discurso de un carrusel de ellos que siguieron a la constitución del cónclave: se acreditaron 185 delegados de los 201 convocados. Cerró Javier Fernández Lanero, el candidato a renovar como primer responsable del sindicato, en la presentación de sus líneas de trabajo. El líder sindical destacó: “No hay ni una sola razón para no reducir la jornada de trabajo”. Reclamó al Parlamento a que “se ponga al servicio de los ciudadanos” para activar “de una vez por todas” las 37 horas y media laborales por semana. “Cuarenta años después, el modelo productivo ha cambiado mucho. Hoy en día para producir lo mismo que hace tres décadas, tenemos el ejemplo de Arcelor, el de Hunosa, se hace con muchos menos trabajadores. Y todo ese beneficio de producir lo mismo con menos trabajadores ha ido a manos de las empresas. Y nosotros creemos que eso hay que redistribuirlo entre los trabajadores”, argumentó. “Y eso se hace subiendo salarios y reduciendo jornada”.

El congreso de UGT se tenía que haber celebrado hace un mes, pero decidieron suspenderlo porque “regresaron esos demonios del pasado que recordaron la dureza de la actividad minera y que todavía hoy se sigue trabajando en algunos centros de trabajo en condiciones inhumanas”.

Repasó el carácter industrial de la región, circunstancia que también sacó a relucir la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín. Esta, cuando le tocó tomar la palabra dijo: “Avilés siempre reforzó su compromiso de la industria”. Y, a continuación, añadió: “Avilés está viviendo un buen momento: con grandes inversiones públicas y con el anuncio de otras inversiones privadas”.

Al hilo de estas últimas sobremanera, la futura acería eléctrica de Avilés, Fernández Lanero dijo: “Se está trabajando desde hace tiempo de manera discreta, pero de manera contundente para que esas inversiones sean una realidad. Tenemos que tener y estamos dando ese soporte para que una empresa como Arcelor tenga precios energéticos competitivos y, por lo tanto, no sea una decisión que tenga que ver con eso el que quiera seguir o no. No le vamos a dar a ese disculpa” Y añadió: “Yo creo que hoy en día la energía en España, gracias a las energías renovables, es más barata. Se están dando muchas ayudas. Hay que electrificar la acería de Avilés. Esa manera de garantizar la capacidad productiva”.