Rosa Isabel Fernández Raigada, coordinadora de Enfermería del centro de salud de Piedras Blancas: "La enfermera debe leer, investigar y no trabajar con el ‘siempre se ha hecho así’"

Rosa Isabel Fernández Raigada es enfermera. Trabaja en el centro de salud de Piedras Blancas, en Castrillón, donde ejerce también como coordinadora de Enfermería desde el año 2021. Fernández ha sido la impulsora de la implantación de la guía de prevención de caídas en el área sanitaria avilesina. Ayer ofreció una conferencia en el marco de la III Jornada autonómica de Enfermería del Principado de Asturias que se celebró en horario de mañana en la Casa municipal de Cultura. Su ponencia: "Pienso luego investigo. La investigación como base de la evidencia y el bienestar enfermero". Poco antes de subirse al atril atendió a este diario.

¿Hay que animar al personal de Enfermería a investigar más de lo que hace?

Mi conferencia está enfocada a hablar sobre la evidencia en cuidados. Me gustaría animar a las enfermeras a que investiguen, a que hagan lectura crítica, a que estén actualizadas con las últimas evidencias disponibles y a que no trabajen con el "siempre se ha hecho así" o "así me lo han enseñado". Me gustaría animarlas, como decía, a la lectura, a la investigación, y, en caso de necesidad, a que acudan a las unidades de docencia, formación e investigación si hay dudas. No hace falta hacer investigación difícil, se puede empezar poco a poco.

¿Pero en Enfermería hay tiempo para investigar?

La función docente e investigadora entra dentro de nuestro trabajo diario. Pero el día a día sí es verdad que te come. Pero es nuestra obligación estar al día, al menos leer y estar actualizadas. Debemos tener en cuenta todo aquello que mejora la calidad de la atención.

El área sanitaria avilesina tiene cuatro guías de cuidados basados en la evidencia científica. ¿Qué suponen?

Se ha notado un cambio importante con estas guías. Ahora mismo hay cuatro: en 2019 se implantaron tres, dos en el hospital y una en centros de salud. Más recientemente, en el año 2021, se implantó una más en el hospital, para apoyar de manera integral a pacientes ostomizados

¿El futuro pasa por seguir trabajando en estos documentos que avalan la excelencia de cuidados?

–Sí, sobre todo mantenerlas en el futuro. Es forma de seguir dando calidad asistencial a pacientes, usuarios y, en primaria, también a la comunidad.

¿El paciente es cada vez más exigente?

–El paciente demanda más y cada vez está más preparado, más formado. Las enfermeras tenemos que estar actualizadas en nuevas tecnologías porque no solo aumenta la cronicidad y la demanda de atención sino que el paciente demanda cuidados más especializados. n