Triple fiesta para el Hispano en su centenario: "Nos llaman ilusos, pero ahora..."

Ha tardado más de lo esperado, pero finalmente lo han conseguido. El Hispano vuelve a ser nuevo equipo de Preferente. El equipo de Piedras Blancas certificó el pasado domingo el ascenso tras tumbar al Pumarín. La única espina clavada fue no poder celebrar el ascenso en su feudo, en Ferrota, pero aun así desde el club no esconden que están "contentísimos". "Llevamos varios años peleándolo y ahora por fin se ha confirmado", festeja Nacho Nuevo, presidente, que además recuerda que este año la institución está celebrando su centenario y este era uno de los deseos de cumpleaños.

"Estuvimos liderando la clasificación desde la primera jornada, pero el San Claudio (segundo clasificado) no dio su brazo a torcer hasta el final", recuerda Nuevo. Y es que hace unas jornadas el Hispano pudo sellar su ascenso, pero dos empates en los últimos encuentros hicieron que todo se dilatase hasta el último partido del campeonato. "El sufrimiento me lo llevé yo, que el domingo, hasta que el marcador se puso 0-2, estaba atacado. Pero bueno, al final todo ha tenido un final feliz", afirma el castrillonense, al que le hubiese hecho más ilusión conseguir el objetivo como local, aunque destaca que "parecía que jugábamos en casa". "La gente se va volcado con el equipo. El día que jugamos contra el San Claudio metimos en Ferrota a más de mil personas. En Pumarín, para este último encuentro, había más de quinientos animando. Hacía dieciséis años que no estábamos en Preferente y la afición se ha volcado", sentencia.

Eso sí, el proyecto del Hispano no ha tocado techo todavía. Desde el club transmiten ambición para su regreso a Preferente. "Estos días nos pondremos a trabajar. La exigencia no será como la de este año, que teníamos claro que había que ascender sí o sí, pero la idea es seguir yendo para arriba", señala Nuevo, que se explica. "Esta temporada hemos hecho 90 puntos. Yo creo que eso, pasado a una categoría por encima, nos deja como un equipo de zona media. Haremos algún refuerzo para seguir subiendo el nivel", apunta el presidente, que recuerda que cuando llegó al club tuvo que salvar el descenso a Segunda Regional gracias a los despachos. "Tuvimos suerte que se retiró el Covadonga B. Nuestro objetivo, hace tres años, era crear una escuela ambiciosa, un equipo femenino y volver a Preferente. La gente nos llamaba ilusos, pero ahora, por suerte, todo está yendo para arriba", indica.

Y es que el año del centenario está saliendo a pedir de boca para el Hispano. No solo ha ascendido el primer equipo, sino que el Femenino también ha conseguido la misma gesta, entrando en categoría nacional, y los juveniles están muy cerca de conseguirlo. "Esto ya se parece a lo que tiene que ser", comenta Nuevo. Por todo ello, además, el Hispano tendrá su propio día en las fiestas de Piedras Blancas y se hará una recepción municipal. "Ni en los mejores sueños nos imaginábamos un año así. Ahora, a seguir en la misma línea", subraya el castrillonense, el hombre que está devolviendo la sonrisa al fútbol de Castrillón.