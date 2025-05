Luis Argeo lleva la migración española del siglo pasado al instituto de Salinas

El instituto de Salinas sigue adelante con la programación de actividades de su 50.º aniversario. Este miércoles fue el turno del periodista y cineasta Luis Argeo, exalumno del centro que impartió una charla con parte del alumnado "para conocer su manera de entender el mundo de hoy en día y lo que les rodea". Argeo, que lleva más de quince años inmerso en un proyecto por el cual ha viajado a lo largo de numerosas localizaciones de Estados Unidos, compartió con el estudiantado del centro su experiencia conociendo las historias de los descendientes de emigrantes españoles y asturianos hace casi cien años.

"Mi trabajo fundamental ha sido la recopilación de historias que aún no estaban contadas. Descubrir y escuchar las historias de vida y de familias para que, como si fuera un puzzle, juntarlas después para poder contar cómo fue el fenómeno de la emigración española hace un siglo", señaló Argeo, quien trató de encontrar similitudes entre las vidas de los migrantes y de los jóvenes estudiantes para comprender el fenómeno migratorio "de ayer, hoy y mañana a través de personas anónimas".

Durante el encuentro en el instituto de Salinas, el periodista y cineasta explicó que en los encuentros con hijos y nietos de los migrantes descubrió que "han sabido preservar asuntos ordinarios de la vida como las recetas". "He comido fabada en Florida, chorizos en San Luis, he escuchado asturiano en Virginia... No es el lugar, sino las ganas que tienes de vincularte a un sitio lo que hace que sigas conectado a él a través de algo que sólo has vivido a través de lo que tus padres y abuelos te han transmitido", abundó Argeo, quien aseguró que el movimiento antiinmigración de Estados Unidos no le pilló por sorpresa. "Me entristece, pero no es novedoso. Hay que hacer entender que siempre que hay una persona que se busca la vida y puede encontrar soluciones en otro sitio, habrá movimiento", concluyó el periodista.