"La obra va más allá del debate sobre el voto femenino entre Kent y Campoamor"

Carmen Nieves, la productora de la compañía Pisando Escenario, es la directora de "Victoria viene a cenar", un drama escrito por Olga Mínguez Pastor que ficcionaliza un encuentro entre Victoria Kent y Clara Campoamor, las dos diputadas más importantes durante la II República. La sala club del Niemeyer acoge este sábado (20.00 horas) una nueva representación del ciclo Off Niemeyer. Nieves atiende la llamada telefónica de LA NUEVA ESPAÑA.

-¿Cómo se decidieron por teatralizar un encuentro tan importante para la historia de este país?

-Pues bueno, yo me encontré con este texto de la dramaturga Olga Mínguez Pastor. Lo descubrí buscando obras teatrales de dos personajes allá por 2020. Contacté con la autora y le propuse hacer una adaptación de la obra. Y empezamos a ponerla en marcha.

Es un encuentro ficticio.

-Sí, es un encuentro ficticio entre Clara Campoamor y Victoria Kent. Clara Campoamor invita a Victoria Kent a cenar. Parece ser que Clara ya lo había intentado antes, pero en esta ocasión es cuando Victoria Kent decide ir a cenar con ella. La obra se sitúa en un espacio atemporal que puede ser un limbo y ya los personajes hablan desde una reflexión como post-mortem, ¿no? Como si ya hubieran visto pasar su vida entera.

-O sea, que ya ha sucedido la gran votación del voto femenino.

-Exacto, sí, sí, lo ven todo desde el tiempo pasado. La obra se desarrolla en dos actos y un entreacto. Y en el entreacto sí que tiene lugar una representación parcial que nos lleva de vuelta a ese día de las votaciones parlamentarias en el que Clara Campoamor expuso su posición ante el sufragio femenino en España y Victoria Kent también la suya. Cada una con sus discursos.

-¿Y van con alguna en especial?

-En esta obra realmente el espectador y el público van a conocer las biografías de ambas. La obra más allá del debate sobre el voto femenino. A medida que se va desarrollando la conversación y este encuentro van a ir descubriendo quiénes fueron cada una de ellas y todo lo que hicieron en sus vidas, no solamente en relación a lo que ocurrió el día de las votaciones.

-Pero quiero decir que no van con una o con la otra.

-No, no, no, no se posiciona por Clara ni por Victoria, aunque la obra se cuente desde el punto de vista de Clara Campoamor.