La Alcaldesa salva con su voto de calidad el plan del gobierno para contratar asesores

Que la aprobación de las fichas de funciones de los asesores municipales iba a darle cancha a la oposición para cargar contra la parte socialista del gobierno era previsible. Pero lo que no figuraba en el guión era que lo hiciera Podemos, que acaba de salir del ejecutivo local, y que la votación se resolviera con el voto de calidad de la alcaldesa, Mariví Monteserín. Y eso fue lo que pasó en el Pleno celebrado ayer. Tampoco acudió nadie pensando que el martes habrá otra sesión extraordinaria para tratar si se opta a un crédito de 8,5 millones de euros que necesita mayoría absoluta, pero de la que no se había informado. La idea de ese nuevo pleno fue de la Alcaldesa, ante las duras críticas de la oposición por la falta de información y el posible riesgo de perder la votación.

El Pleno ya arrancó extraño. Se tenía que haber celebrado hoy, y no ayer. Y la hora habitual de inicio son las 10.00, pero en esta ocasión fue las 9.00. Cambios decididos unilateralmente y sin explicaciones por el gobierno local, criticó el PP. El ejecutivo PSOE-IU presentó dos puntos para los que primero hubo que votar su "urgencia".

El primero fue la modificación de la relación de los puestos de trabajo en lo relativo a los asesores, que son personal laboral. Dos concejales del PP, Jorge García y Carlos Fernández, votaron con el PSOE e IU a favor de la urgencia. La portavoz popular, Esther Llamazares, enseguida aclaró que había sido un error y que había que volver a votar. Finalmente se trató el punto con argumentos repetidos.

El PSOE presentó una propuesta para amortizar los puestos de trabajo eventuales anulados por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJA): el jefe de gabinete de la alcaldesa de Avilés; el director de Área Económico-Financiera y Empresas Participadas; la dirección de Comunicación; el asesor de Órganos de Gobierno y Comunicación; la coordinadora del Área de Promoción social, y a la coordinadora de Festejos, Ferias y Mercados. En la misma se aprobaban los nuevos puestos de trabajo y también las fichas de funciones correspondientes al personal eventual establecido en el dispositivo anterior.

La portavoz del PP, Esther Llamazares, insistió una vez más en que a su grupo no le parece mal que haya asesores, pero en el Ayuntamiento de Avilés "se ha creado una administración paralela, en la que los asesores del gobierno hacen labores que corresponden a funcionarios". Y la propuesta que presentó ayer desde el gobierno local "no supone cumplir la sentencia. Quieren maquillarla, y esto es una tropelía y nos quieren hacer idiotas. Sus asesores quieren suplantar a los funcionarios, y esto va a traer consecuencias", aseguró la edil popular.

La sorpresa saltó con el portavoz de Podemos, David García, cuando anunció el voto en contra porque el gobierno intenta "esquivar la sentencia" con una "propuesta chapucera", demostrando "una gran irresponsabilidad de la que no vamos a ser cómplices. Así no se hacen las cosas. Después de más de un mes desde que conocimos la sentencia, hubo tiempo a negociar, y no venir a última hora con atajos".

Sorpresa fue también la abstención de Vox, basada en que los informes del secretario municipal y el interventor eran favorables a la propuesta del gobierno local. Eso sí, su portavoz, Arancha Martínez Riola, incidió en que "las cosas se tienen que hacer bien" y acabar con las continuas denuncias en el juzgado por "mala praxis". Finalmente, desempató la Regidora a favor del gobierno.

La segunda votación de urgencia se refería a la necesidad de que el Pleno apruebe por mayoría absoluta la aceptación de un crédito del Fondo Nacional de Eficiencia energética por importe de 8,5 millones de euros para sustituir las luminarias de las farolas y digitalizar su funcionamiento. La comunicación llegó el martes por la tarde y de ahí que se presentara por urgencia, explicó el concejal Pelayo García. El plazo de devolución sería de 10 años, a cero interés y supondría un ahorro anual de 500.000 euros.

La portavoz de Vox acusó al PSOE de llevar propuestas "in extremis" para "chantajear" a los grupos municipales cuando la propuesta "compromete las arcas municipales durante una década".

Y Esther Llamazares (PP) pidió que "se deje de tratar de ningunear a la Corporación" y que se deje sobre la mesa una propuesta de la que se carece de información.

La alcaldesa propuso entonces que, al haber margen de unos días para tomar una decisión, se tratase el asunto en un pleno extraordinario, lo que concitó la unanimidad.