"Hay que fomentar la educación en la escucha atenta"

Daniel Villarroya (Barcelona, 2002) es el joven pianista que este domingo a mediodía ofrecerá un recital enmarcado en el ciclo "Suena la cúpula", en el Centro Niemeyer. Atiende por teléfono a LA NUEVA ESPAÑA. Está en Madrid, donde tiene entre manos un proyecto que casualmente se llama "Cvpvla Club", un espacio de encuentro de personas del mundo escénico, un lugar íntimo, explica Villarroya, donde estos días está a vueltas el mismo Chopin que le trae a Avilés.

-Aprendió a tocar el piano casi antes que a hablar

-Sí, así es. Vivo en una familia de artistas: mi padre estudió piano y mi madre es cantante y actriz de teatro musical. La música siempre ha estado en casa, sobre todo la música clásica. Cuando nací sonaba Mozart: mi madre se llevó el "loro" al parto, quiso parir con música, y sonaba una pieza para piano y orquesta de Mozart.

-¿Qué es para usted la música?

-Para mí conectar con la música no deja de ser conectar con uno mismo. El desarrollo personal y el desarrollo musical, en mi caso, deberían ir de la mano . Nuestra función aquí en el planeta no deja de ser desarrollarnos a nivel consciente de la mejor manera posible, en mi caso con la música. Así que mi objetivo es desarrollarme a nivel consciente de la mejor manera posible a través de la música.

-¿En qué punto estás y dónde te gustaría llegar?

-Estoy en un momento de aprendizaje muy grande, muy interesante. Terminé el Superior el año pasado y estoy empezando a trabajar en muchas producciones, además del piano: encargos de bandas sonoras para películas, teatro, cortos, varios recitales para piano y orquesta o piano solo… Estoy sumergido en muchas cosas de trabajo que me están permitiendo conocer a gente maravillosa y abrirme puertas con una red de contactos. Dentro de unos años, ojalá pronto, espero desarrollar una carrera internacional en muchos ámbitos: piano, composición, arreglos, actuación...

-¿Qué se encontrará su público en Avilés?

-Un musical íntegro de Chopin que engloba parte de sus grandes obras. Se encontrarán un musical íntegro muy íntimo, muy sensorial para el oído que muestra varias partes del carisma de Chopin. Muchas veces la gente lo vincula a un músico muy melancólico, suavecito, pero en varios casos es lo opuesto. Chopin fue una persona muy interesante para su época, nacido en 1810. Se encontrarán también con un pianista que pretende acceder a ese mundo de sensaciones, de muchos colores, de muchísimas paletas.

-¿Considera necesaria más educación musical entre los jóvenes?

-A mí me gusta la música auténtica, la que nace de un propósito verdadero, sincero. La música clásica no deja de ser eso. Creo que hay una cierta tendencia a no educar en la escucha. A veces dicen "escucha esto". Y ya está. Pero hay que fomentar la educación en la escucha atenta más allá de la música clásica.