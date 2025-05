Manuel Flórez, empresaria y experta en mercado internacional: "Avilés es una candidata muy seria para la fábrica de los inversores indios"

Manuela Flórez Agredo (Suiza, 1974) dejó su país de origen para instalarse en Asturias, en la tierra originaria de su padre. En Avilés ha iniciado una nueva vida y etapa laboral, trabajando con Asturex para promocionar los productos agroalimentarios asturianos en su país natal. Empresaria, regenta un restaurante de productos suizos en la histórica calle Galiana. Y ahora, además, coordina el proyecto de la alianza conformada por las compañías de origen indio Haldiram Group, Nippon Global e Indian Food Group, para instalarse en Asturias. "Avilés es una candidata muy seria para hacerse con el proyecto", asegura.

-¿Qué le trajo a Asturias y a Avilés?

-Mi padre es de Grao y mi madre de Galicia, de las Rías Bajas. Ambos emigraron muy jóvenes a Suiza, donde se conocieron. Pero los lazos familiares con Asturias siempre han sido muy fuertes y aquí descubrí que había productos agroalimentarios con una materia prima increible que no hay en otras partes del mundo. Y con ellos inicié mi vida empresarial.

-¿Exportando productos asturianos?

-Primero desde Suiza. Constituí la empresa LMA, con las iniciales de los nombres de mis tres hijos, y empecé a vender productos gourmet asturianos en Hong Kong y Makao. Miel natural, leche, quesos...Me apasioné y quería vender la marca Asturias en Asia. En 2015 empecé a colaborar con Lactavisa y creamos una marca de leche específica para vender allá. Nos iba bien, y en 2018 decidimos instalarnos en España. Pero llegó el covid, y lo paró todo.

-Se instalaron en Avilés.

-Sí. Mis recuerdos de la niñez es de una ciudad muy fea, muy sucia, negra... Nada que ver con lo que es ahora. La ciudad, y Asturias en general, tienen una calidad de vida muy elevada, tranquilidad, seguridad y un potencial enorme que deberíamos saber aprovechar. Debemos tener más confianza y creer más en nosotros mismos. Avilés tiene un potencial increíble. Es una ciudad bien dimensionada, tranquila, a un paso del mar y de la montaña, bien comunicada...Tiene un mérito enorme cómo se ha reestructurado, reinventado, la ciudad y su industria.

-¿Eso fue lo que le contó a los empresarios chinos que han venido esta semana a la ciudad?

-Eso y mucho más (se ríe). Cuando perdimos la empresa por el covid me reorienté. Lo que más me atrae es la apertura a mercados internacionales y llevar los productos de aquí. Es que aquí igual no se es consciente del todo, pero por ejemplo, los quesos asturianos ya están al nivel de los franceses, y lo mismo con el vino. Han evolucionado muchísimo desde la elaboración hasta la presentación. Bueno, me reorienté y empecé a trabajar con Asturex. A Amit Suwhney, de Nippon Global, le conozco desde hace años. Vende productos españoles en 80 países, y yo siempre le estaba hablando de Asturias y de nuestros productos naturales. Hace un tiempo me contó el proyecto, pero en un salón gourmet me dijo que junto con Haldiram Group e e Indian Food Group, habían identificado España porque es un país muy interesante para construir una fábrica. Y Asturias tiene industria láctea y una materia prima excelente. Vinieron y les llevé a ver empresas y ganaderías, y eso fue un punto clave a favor.

-¿Y qué opciones hay?

-Les gustó mucho. Fíjese, encontraron que para los asturianos la familia y el entorno, las buenas relaciones, la amistad, son valores importantes. Y eso en su cultura se valora muchísimo, es muy importante.

-Pero en su visita a la Cámara de Comercio de Avilés se refirieron a las ayudas que puedan recibir.

-Amit Suwhney es representante de la Cámara de Comercio de India en España, y encontramos mucho apoyo en la Cámara de Comercio de Avilés, que ejerce como enlace con el Gobierno. Este proyecto es muy importante, y creo que se ha visto así, porque aunque la fábrica se instale en Avilés, en realidad beneficiará a toda Asturias, porque los proveedores serán de toda la región. Avilés es un candidato muy serio para la instalación, pero el proyecto es bueno para el conjunto de la región. Soy optimista y creo que, si se dan las condiciones, el resultado será muy positivo para todos.

El reto de los flujos migratorios para el futuro de la humanidad

Manuela Flórez Agredo es hija de emigrantes. Su padre, de Grao, y su madre, de Noia, en las Rías Bajas, marcharon muy jóvenes a Suiza en busca de una vida mejor. Allí se conocieron, se casaron y nacieron Manuela y su hermano. Se crió hablando francés, alemán y español, y después aprendería italiano e inglés.

Estudió Relaciones Internacionales en la Escuela Internacional de Ginebra. "Me apasioné con la migración", y en ese campo trabajó en la diplomacia del gobierno suizo. "Los flujos migratorios es el gran reto de la humanidad. Los países tendrían que intervenir para que cada persona pudiera vivir y desarrollarse en su país, y salir de él solo porque quisiera. Pero les empujan el hambre, las guerras y solo buscan llegar a un lugar donde piensan que van a estar mejor. Y muchas veces no es así", lamenta.

Mis padres fueron emigrantes por necesidad; yo ahora también se puede pensar que lo soy, y mis hijos lo son, pero porque así lo hemos decidido libremente. La emigración es muy dura. Aporta mucho, se aprende mucho, pero hay que estar preparado para ello", afirma. Posteriormente se pasó a la industria privada y trabajo como directora de recursos humanos en una multinacional alemana en Suiza, con la idea de marchar a Alemania.

Pero se quedó embarazada de su primer hijo, y decidió dar un cambio a su vida y dedicarse a su familia. Llegó Leo, y luego Matea y Alexis. Hasta que en 2014 decidió volver al mundo laboral y crear su empresa, con la que empezó a exportar productos asturianos a Suiza.

Tras el covid, conoció Asturex. "En Suiza empiezas una actividad y eres tú y tus consecuencias. Aquí hay muchas ayudas y muchas oportunidades, y Asturex me da la oportunidad de ayudar a llevar Asturias y sus maravillosos productos naturales por el mundo".