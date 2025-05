Vox se planta contra el PP de Castrillón: "Mientras tenga la Alcaldía no le apoyaremos"

Los presupuestos de Castrillón penden de un hilo. Voz ha anunciado que "mientras continúe Eloy Alonso como alcalde no tendrá ningún apoyo nuestro. Así lo ha señalado el concejal y portavoz, Rafael González Gallego, quien argumenta que "hemos sido ninguneados, engañados y víctimas de la soberbia del PP, encabezado por el Alcalde".

Según explica el portavoz, "el PP de Castrillón ha venido ninguneándonos desde la firma del acuerdo de gobierno después de las elecciones de 2023, acuerdo que fue roto por su soberbia, prepotencia y marginación sobre nuestras propuestas". El concejal recuerda algunos de los episodios vividos durante este mandato, como la "negativa a tener acceso a expedientes, que ha sido motivo de denuncia ante el Consejo de Transparencia y resuelto después de largos meses a favor nuestra, o el maltrato verbal sufrido en los plenos". Además, cree que "es indudable la malísima gestión del PP y las consecuencias negativas que esa gestión está causando entre los vecinos" y pone como ejemplo que "este Ayuntamiento no ha sido capaz de sacar adelante los innumerables expedientes que esperan su resolución de la Oficina Técnica".

González también ahonda en la última polémica en el concejo, la denuncia por una posible prevaricación por el proyecto de un aparcamiento en el Aeropuerto. "Como mínimo creemos que ha sufrido retrasos inexplicables, ya que lleva más de siete años de tramitación", carga González Gallego, quien añade que "parece ser que ha habido una primera llamada telefónica al BOPA intentando paralizar la publicación de la corrección, pero, aunque nos parece una irregularidad, más grave nos parece que no exista en el expediente de este asunto documento alguno remitido al BOPA, con su correspondiente firma, que solicite esta paralización de la publicación". "Es muy extraño que el BOPA no haya publicado la corrección si no es por haber recibido una orden directa remitida desde el Ayuntamiento de Castrillón. ¿Y quién podía remitir esa orden?", se preguntan en Vox.

Por ello, creen que "el vaso se ha rebosado". "No queremos ser cómplices de los posibles y extraños ‘tejemanejes’ del equipo de gobierno del PP", señala el portavoz , quien lamenta poner en riesgo la posible aprobación de los presupuestos. "Seguiremos trabajando en pro de los vecinos y por un Ayuntamiento transparente y abierto a la ciudadanía", concluye González Gallego.