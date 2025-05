Aparatoso accidente en la carretera al faro de Avilés: un vehículo 'aterriza' en la playa del Arañón y el conductor sale ileso

Un vehículo apareció a primera hora de la mañana de este domingo en los pedreros del Arañón, junto al área recreativa que hay en la zona, fruto de una inesperada salida de vía, al parecer, y según testigos, provocada por la alta velocidad a la que circulaba el turismo siniestrado.

Si bien en pocos minutos se desplazaron a la zona Bomberos y Policía Local, el conductor ya no se encontraba en el turismo, del que salió por su propio pie, y fue localizado poco después.

Los hechos se produjeron en torno a las nueve menos cuarto de la mañana en el mismo lugar donde un ciclista falleció arrollado por un conductor tiempo atrás.

La salida de la carretera y posterior 'aterizaje' del vehículo entre rocas en la playa del Arañón hizo que este presentara importantes daños en la parte frontal.

Vehículos de Bomberos en la zona donde se salió de la carretera el vehículo accidentado en El Arañón / Enlaze Laviana

La asociación de vecinos Enlaze y La Atalaya recordaron tras el siniestro que llevan tiempo denunciando para que se impidan las carreras de coches en esta zona. "Hoy fue el propio conductor el que, bajo su decisión, circulaba a una gran velocidad, porque si no el coche no terminaba donde está", señaló un portavoz vecinal. "No se puede consentir que por culpa de descerebrados paguemos personas normales que caminan o van en bici por esta zona habitualmente", agrega. Reclaman un radar para el control de la velocidad en esta carretera "antes de que se produzca otra desgracia personal".