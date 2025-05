Castrillón se hace capital del campo asturiano por San Isidro

María Esther Pérez Prado y Manuel Fernández Menéndez, nacidos en los años 1924 y 1929, respectivamente, serán reconocidos como "güela" y "güelo" de las fiestas de San Isidro de 2025 en el que funciona como un acto de homenaje a estos vecinos que mantienen el vínculo con el municipio, donde continúan residiendo. Ella, en Salinas; él, en Piedras Blancas. El acto, que para el Ayuntamiento es uno de los más emotivos del programa de la XXVIII Feria Comarcal del Campo, tendrá lugar en el recinto ferial este domingo, día grande de San Isidro, a las 18.00 horas, en la tercera y última jornada de actividades.

La Feria Comarcal del Campo se celebrará en la carpa ubicada en las inmediaciones de la piscina municipal de Piedras Blancas y cuenta con la participación de varias formaciones musicales que amenizarán las tres jornadas. Destaca la presencia este año, por ejemplo, de la Orquesta Kubo, que llega desde Pontevedra y cuenta con uno de los escenarios móviles más grandes de Europa. El colofón musical a esta jornada festiva en el concejo lo pondrá "Olympus", una formación radicada en Negreira y que, con el paso del tiempo, ha llegado a ser considerada por el público como una de las mejores orquestas de Galicia. Actuará a partir de las 19.00 horas.

Para los que todavía no hayan visitado la feria, el recinto permanecerá abierto de 11.00 a 15.00 horas y de 17.00 21.00 horas, con productos del campo, venta de productos caseros, talleres y una muestra de oficios tradicionales. Entre las once de la mañana y las nueve y media de la noche permanecerá abierto asimismo el recinto ganadero, que ya visitaron este viernes autoridades locales y regionales. La misa de San Isidro, como es tradición, se celebrará hoy, domingo, a las once de la mañana, en la iglesia de Piedras Blancas.

Por su parte, las atracciones en el recinto ferial (público juvenil) y en la plaza de Europa (para público infantil) estarán disponibles entre las 11.30 y las 15.00 horas y entre las 17.00 y las 22.30 horas, hasta el final de la verbena del día

Pero si hay una cita tradicional en este fin de semana en que Castrillón se convierte en capital de campo asturiano esa es el desfile de carrozas y xarrés, que arrancará a las doce menos cuarto de la mañana, y al que seguirá la muestra de la Escuela de Gaita y Percusión del Patronato Municipal de Actividades Culturales de Castrillón, poco antes de la degustación de la pella micológica y la sesión vermú amenizada por el Grupo Aroma.

Ruta motera contra la ELA

En San Isidro, el deporte también ocupa un lugar destacado en al programación. Durante la jornada de ayer tuvo lugar una nueva edición del Raid Ecuestre. Además, la Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas celebró ayer mismo su Ruta Motera en favor de los enfermos de ELA (esclerosis lateral amiotrófica), que dio comienzo en Gijón y finalizó frente al polideportivo de Piedras Blancas. La iniciativa, apoyada por los ayuntamientos de Gijón y Castrillón, estaba planteada para que el cien por ciento de la recaudación se destinara a la Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la ELA. A lo largo de la jornada se instaló en la capital del concejo el "TederetELA", un mercadillo solidario en el polideportivo municipal en el que se ofertaron productos de primeras marcas donados por distintos patrocinadores.

Y hubo también animación infantil para que los más pequeños se implicaran en la causa de la Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas para luchar contra la ELA. El objetivo de los promotores de esta iniciativa era alcanzar la cifra de 8.000 euros de recaudación para apoyar la investigación de la esclerosis lateral amiotrófica y así "dar visibilidad al estado de los enfermos que aún no han recibido las ayudas prometidas por ley".

En total unos cien motores se sumaron a la llamada del colectivo que también incluyó una barra con comida y bebida en el polideportivo de Piedras Blancas , gestionada por la asociación de comerciantes y hosteleros de Castrillón, Castricom, para recaudar fondos para la ELA también por esta vía.