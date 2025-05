La fábrica que planean inversores indios en Avilés será la única en España

Avilés es la primera opción para acoger la que sería la primera fábrica de España para la producción de mantequilla clarificada y queso panir. La alianza estratégica (joint venture) conformada por las empresas de origen indio Haldiram Group, Nippon Global e Indian Food Group está a expensas de la disponibilidad del suelo y del precio de la materia prima para su producción, pero asegura que la nueva instalación podría ponerse en marcha en 2027.

Amit Sawhney es el propietario de Nippon Global y actúa en calidad de la alianza empresarial, mientras que Manuela Flórez Agrelo es la coordinadora del proyecto. En esta operación se le ha dado un papel importante a la Cámara de Comercio de Avilés, según explicó el propio Sawhney solo unos días después de visitar Avilés y varias ganaderías y empresas lácteas de Asturias.

"Nuestras impresiones fueron muy positivas y este primer encuentro fue muy productivo. La Cámara de Comercio nos recibió muy bien, demostró seriedad y una gran disposición para hacer negocios tanto en Avilés como en Asturias, y se comprometió a encontrar a alguien que pudiera conseguirnos la materia prima al mejor precio posible en Asturias", señaló Sawhney.

El empresario de origen indio y afincado en Madrid explicó que las tres compañías asociadas "tenemos un gran interés en estos productos (mantequilla clarificada y el queso panir) porque no se permite la importación de productos lácteos indios al mercado de la Unión Europea. No estamos satisfechos con esta situación, ya que hay más de cuatro millones de indios en toda Europa. Si consideramos el consumo per cápita, se estima que es de al menos 1,3 a 1,5 kilos por persona y año".

Los productos que se fabricarían en la planta que se proyecta para Asturias, con Avilés a la cabeza en la preferencia de ubicación, se elaboran en Europa en Países Bajos, Francia y la República Checa. En España, la asturiana sería pionera e innovadora. "Aunque se produce en todos estos países, es insuficiente para satisfacer la demanda", asegura Amit Sawhney.

¿Por qué Asturias y en concreto Avilés? El empresario indio explica que su compañía, Nippon Global, ya está establecida en el país y añade que él y sus socios "creemos que Asturias es un centro neurálgico para la industria láctea en España, y será una buena opción contar con materias primas cercanas". Y añade que Avilés es "nuestra primera opción por la disponibilidad de materias primas, industrias lácteas en la zona, disponibilidad de terrenos, infraestructura consolidada y un mejor nivel de vida, entre otros factores".

Amit Sawhney añade que también consideran "que el gobierno se toma muy en serio su apoyo a la inversión extranjera. Por lo tanto, nos sentimos muy cómodos y felices de colaborar con el municipio y la región".

En cuanto a los plazos, el portavoz de la alianza estratégica de las tres grandes empresas indias prefiere no adelantar acontecimientos. "Tomaremos una decisión una vez que tengamos el precio definitivo de la materia prima y dependerá de la disponibilidad del terreno, los permisos de construcción y la formación del equipo técnico", afirma. Pero añade que "podríamos empezar a operar en 2027. Estamos listos para abrir las instalaciones, ya que el grupo cuenta con instalaciones de producción en el Reino Unido, y tras el Brexit, tenemos más oportunidades de abrirlas en la Unión Europea y exportar a otros países".

Los alimentos indios

Las compañías Haldiram Group, Nippon Global e Indian Food Group proyectan una fábrica que ocuparía una superficie de unos 20.000 metros cuadrados, y una inversión de unos 10 millones de euros. La producción comenzaría con una plantilla de aproximadamente medio centenar de personas para fabricar mantequilla clarificada, pero que aumentaría en una fase posterior con el queso panir.

La mantequilla clarificada o ghee se obtiene a partir de leche a la que se le eliminan el agua, los sólidos lácteos no grasos, los azúcares y las proteínas, quedando solamente la grasa. Es rica en vitaminas liposolubles, minerales y tiene propiedades antioxidantes y digestivas.

El queso panir es cuajado, no curado, ácido, que no se funde y lactovegetariano.