Piedras Blancas luce asturiania por San Isidro: así se ha vivido el multitudinario desfile por las calles de la villa

Piedras Blancas vivió hoy uno de sus días más importantes del año. Caballos, gaitas y un espectacular ambiente daban buena fe de ello. La capital de Castrillón vivió por todo lo alto el último día de sus fiestas de San Isidro en un día para hacer gala de la asturiana, con cientos de niños con sus trajes tradicionales. “Es uno de los días del año que más prestan, hay un gran ambiente”, señala Nacho Suárez que, junto a sus amigos, poblaban unas de las carrozas que llenaron de color la villa.

“He venido junto a mis abuelos, que son los que me han vestido de asturiano. El traje me lo ha hecho mi abuela, que tiene mucha mano”, apunta Nico Martínez, uno de los niños que se moría de ganas por participar en el desfile. “Vengo todos los años, es una tradición que tenemos en casa. Me presta venir con mis abuelos, son los que más disfrutan de estos días. Para ellos es algo especial”, señala el castrillonense, que en una mano lleva un puñado de caramelos para repartir con los niños que asisten al pasacalle. “Por ganas me los quedaría yo, pero hay que ser bueno”, bromea.

En la acera observa todo lo que pasa Agustín Montes. El de Pillarno, con sombrero “porque este sol de mayo es muy traicionero”, llegó a primera hora “para poder tomar el vermú con calma y ver el desfile con calma”. “Me encanta ver estas cosas, al final y al cabo me recuerdan a mis tiempos mozos. Da gusto ver como se lo curran”, apunta el castrillonense, que presta especial atención al carro con el caballo. “Hace mucho yo tuve uno igual, pero ahora esas cosas han pasado a la historia. Es una pena”, comenta.

Otros de lo que más pendientes están del desfile son Manuel González y Sara Riesgo. Su hijo, Lucas, es uno de los niños que se desgañita para rociar Piedras Blancas de caramelos y claro, hay que estar pendiente del pequeño. “No sabemos por qué, pero no insistió mucho en venir. Hemos tenido que conseguir un traje de asturiano a la carrera. Por lo menos estamos viendo que se lo está pasando en grande”, coincide la pareja, que se plantea cambiar de bando para el año que viene. “Quién sabe, igual nos animamos a participar en el desfile. Ya hemos estado viéndolo unos años y es algo muy especial, se genera un ambiente chulo”, subrayan.

Y no solo hubo desfile. Antes de que arrancase el pasacalle hubo tiempo para la tradicional misa de San Isidro. Además, hoy es el último día en el que se pudo disfrutar de los diferentes puestos instalados en el recinto ferial. Los encargados de poner el toque musical fueron la Escuela de Música Tradicional del patronato de Cultura y el grupo Aroma.