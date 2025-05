"Es el lugar ideal para formar una familia", coinciden los vecinos del barrio en expansión de Avilés

Zonas verdes, parque infantil, pistas deportivas, decenas de viviendas protegidas a precios un tanto más asequibles que las del mercado libre… La Grandiella prometía ser uno de los grandes polos de expansión de Avilés, pero la honda depresión que dejó la crisis de 2008 frenó en seco una urbanización en la que los primeros vecinos entraron a vivir en 2013. Tras años de quejas por "falta de mantenimiento" y "abandono" y después de ver cómo la maleza crecía en los solares donde estaba previsto que brotasen los edificios, el barrio parece estar ante un nuevo "acelerón". El Ayuntamiento ha concedido esta pasada semana la licencia de obra para la construcción del nuevo centro de FP proyectado por el Principado para alojar los estudios de Comercio y Marketing, Imagen Personal, Administración y Gestión, Hostelería y Turismo, y Servicios Socioculturales y a la Comunidad; un hito que se suma a los trabajos de construcción del parking disuasorio; el proyecto para las nuevas instalaciones de Rey Pelayo, que también se instalará en la zona y que está a punto de finalizarse y ya se está comercializando una nueva promoción de viviendas tras más de una década sin verse una grúa en La Grandiella. "Son muy buenas noticias", coinciden los vecinos del que es uno de los distritos más jóvenes de Avilés, quienes no dudan en destacar las bondades de esta zona residencial "estratégicamente ubicada": "Es el lugar ideal para formar una familia".

Isidoro Julio Muñiz y Marta Santamaría son dos de los vecinos más veteranos del barrio. "Entramos a vivir hace doce años. Decían que todo esto se iba a construir, pero se paró todo en seco, y así sigue más o menos hasta ahora", resumen los vecinos de unas viviendas de las que "los apartamentos más baratos se vendieron a 130.000 euros". Tras ese "frenazo", el desarrollo urbanístico de La Grandiella parece volver a echar a andar.

Sobre estas líneas, Nel Carreño juega en la cancha deportiva del barrio; a la izquierda, Gianluca Limatola y, abajo, Lilián Martínez en pleno paseo con su perro «Leo». | FIRMA

Actualmente se está comercializando una promoción de viviendas de dos y tres dormitorios con garaje y trastero que se levantará en los terrenos más próximos a la glorieta de Buenavista. Los precios más baratos de las viviendas que tienen actualmente a la venta en internet parten de 150.000 euros. Los más altos, unos 215.000, impuestos aparte. Pese a todo, los residentes coinciden en que están "encantados". "Tenemos zonas verdes, que son ideales para las mascotas; parques para los niños, que aquí hay muchos… Y el ambiente es muy familiar y tranquilo", ensalza Santamaría, mientras sujeta la correa de "Lady".

Muy cerca pasea también con su perro, "Leo", Lilián Martínez Suárez. Natural de Cornellana, se mudó a Avilés hace dos años por cuestiones laborales y ahora asegura estar "muy contenta" en La Grandiella. "Acabé viviendo aquí porque fue el único sitio en el que encontré un piso en alquiler que me dejase tener mascota. Y ahora estoy encantada", afirma la salense, quien también destaca la "tranquilidad", "la cantidad de zonas verdes" y "la ubicación" del barrio: "Ahora no me cambiaría".

La Grandiella se encuentra en un punto estratégico de la ciudad. Entre dos arterias clave de la ciudad, Río San Martín, que conecta con el centro, y Leopoldo Alas Clarín, que lleva a la zona este del concejo, y pegado a uno de los principales accesos de la ciudad, el de Buenavista. De hecho, la urbanización linda por su extremo sur con la variante, una vía por la que pasan cerca de 20.000 vehículos al día. "Hay ruido, pero los edificios tienen buen aislamiento y es soportable", asegura Muñiz, de una ubicación a la que, precisamente por esas buenas conexiones, el Ayuntamiento tiene pensado trasladar las dependencias de la Policía Local. Sin duda, uno de los puntos fuertes de la localidad, como señalan los residentes, es la cantidad de zonas verdes y espacio para los más pequeños que, resaltan, son muchos. "Los viernes por la tarde son un hervidero. Como haga bueno, está lleno de gente", aseguran Belén Espina y Leticia Ordóñez, mientras vigilan de cerca cómo sus hijos juegan a fútbol. "Llevamos casi 13 años aquí y la experiencia ha cumplido las expectativas. Es una zona muy tranquila, tienes el colegio y el instituto cerca, los niños pueden jugar… Vinimos a formar una familia aquí y fue un acierto", coinciden ambas.

A pocos metros de la pista deportiva está la cafetería Mogán, la única por ahora de La Grandiella. "Por ahora esto es un barrio dormitorio. Puede haber gente por la mañana, al café, cuando los niños van al parque… pero por lo general, a las ocho de la tarde ya se cierra", explica Pablo Carreño, quien ve con muy buenos ojos los cambios que se avecinan en el barrio. "Todo lo que sea atraer movimiento es estupendo. Y, ya puestos a pedir, lo ideal es que se abriese algún otro bar aquí, para dar más ambiente", afirma el hostelero, que hasta su llegada a La Grandiella regentaba un bar en El Quirinal: "Estoy encantadísimo con el cambio".

"Es el lugar ideal para formar una familia", coinciden en La Grandiella, el barrio en expansión / M. Villamuza

¿Y qué le falta al barrio? "Se echan en falta, quizás, algo más de infraestructuras. Y también pensar en el futuro, ahora que parece que vuelve a echar a andar", apunta Gianluca Limatola, presidente de la asociación de vecinos de El Polígono, La Grandiella y La Magdalena, que desarrolla la idea: "En materia de movilidad, se podría mejorar el transporte público, que no pasa directamente por aquí; y también pensar en conectar mejor el barrio con otros puntos, haciendo carriles bici e itinerarios seguros para que los niños vayan al colegio", expresa el líder vecinal, que también pide previsión para una posible ampliación de zonas infantiles. "Los que hoy son niños, en unos años serán adolescentes, y tendrán otras necesidades que hay que cubrir. Y, además, si todo va como está previsto, y se hacen nuevas viviendas, llegarán más niños, por lo que las zonas infantiles se quedarán pequeñas", augura Limatola, que también pone énfasis en destacar la importancia del correcto mantenimiento del barrio. "Está muy bien que hagan cosas nuevas, pero tan importante o más es que se conserve adecuadamente lo que ya tenemos".