Andrea Herrero triunfa en Luanco con sus pinceladas de superación

El espacio de arte Acuña, en Luanco, encara la recta final del curso de dibujo y pintura. Coincidiendo con el quinto aniversario de la escuela, su fundador, Daniel Acuña, ha organizado un mes de exposiciones con las obras del alumnado de dibujo. Desde el pasado 18 de mayo, el espacio muestra hasta 16 obras realizadas por Andrea Herrero, alumna desde que Acuña inició su andadura y que, en estos días, ya ha logrado vender seis piezas.

"Es muy gratificante para mí saber que mis cuadros le gustan a la gente", comentó Herrera sobre sus obras, que repasan la figura de las mujeres del mundo y en ellas representa a diferentes mujeres de todos los continentes mostrando sus variadas culturas y relacionándolas cobras como Las Meninas. En concreto, Herrera arrancó realizando dibujos de mujeres africanas, con las que fue consciente de la habilidad que tenía con el pincel. "Llevo cinco años pintando. Es algo que llevo en la sangre, ya que mi padre, de joven, también pintaba", detalló la artista luanquina, cuyas obras permanecerán expuestas hasta el 25 de mayo.

Andrea Herrero y Daniel Acuña, en la exposición. / D. A.

La pintura, además, ha sido una terapia de superación para Herrero, quien hace 35 años se operó de un tumor en el cerebelo que dañó su sentido del tacto. "Estoy muy orgullosa de todo lo que he logrado. Por fin puedo hacer lo que me gusta. La pintura me motiva mucho y espero que mis cuadros muestren el colorido que me representa", detalló Herrero.