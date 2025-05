La artista Chechu Álava, autora del cartel de la Noche Blanca

Avilés celebrará este año su 15.ª edición de la Noche Blanca: será el viernes 13 de junio. Esta cita acercará cualquier tipo de manifestación artística a la gente: música, pintura, performances... La concejala Yolanda Alonso, que ayer presentó el cartel que será la imagen de la programación, obra de la asturiana Chechu Álava, valoró la colaboración público-privada en esta cita ya clásica del calendario avilesino. Junto a la directora de la Factoría Cultural, Anabel Barrio, y Angélica García, de la Galería Amaga, que colabora en la organización de las actividades de la Noche Blanca, Alonso aplaudió la pieza de Álava cedida para la Noche Blanca. Se trata de "The mask", un óleo sobre lino. Esta pintura formó parte de la exposición "L’âme et la vie " en la galería Xippas de París, en el año 2022. "En esta obra traté diversos temas esenciales para mí, como el misterio de la creatividad y su conexión con otros estados modificados de consciencia. También hacía alusión a los viajes de ida y vuelta de las mujeres, a los diferentes roles sociales impuestos, que, como a todas nosotras, inevitablemente me han afectado", explicó la autora. El origen etimológico de la palabra "persona" es "máscara". "La personalidad no deja de ser una máscara que oculta nuestro verdadero ser, la esencia, lo que no muere, el alma. Esta pintura hace referencia a todo ello; en definitiva, al intento de averiguar quiénes somos realmente". Chechu Álava (1973) nació en Piedras Blancas y desde 2001 reside en París. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, comenzó a exponer en 1994, interviniendo en un centenar de colectivas y ferias nacionales e internacionales de arte. En el año 2020 el Museo Thyssen-Bornemisza presentó su exposición individual "Rebeldes", dentro del programa "Kora", con la publicación de una monografía.