Luanco enchufa la radio con el alumnado del Cristo del Socorro

José María García, Iñaki Gabilondo, Julia Otero, Àngels Barceló... Estas son algunas de las voces más reconocidas de la radio española, las cuales han logrado inspirar a cientos de jóvenes estudiantes para adentrarse en el mundo del periodismo y, más concretamente, en las ondas. Algo similar a lo que le ocurrió a Martín Peña, Jimena Santamaría y Víctor Rodríguez, estudiantes del instituto Cristo del Socorro de Luanco e integrantes de "Radio el crisol", el proyecto radiofónico del centro luanquino para los estudiantes. Este martes, los integrantes se desplazaron al Museo Marítimo de Luanco para conmemorar el Día Internacional del Museo y, entre otras cosas, entrevistaron al director, José Ramón García; al alcalde de Gozón, Jorge Suárez; al patrón mayor de los pescadores, Abraham Mazuelas; y a Francisco Ovies, con quien comentaron su último documental sobre el concejo.

Pedro Juan Guila, profesor del Cristo del Socorro y coordinador de "Radio el Crisol", explicó que el proyecto lleva ya 15 años operativo en el instituto de Luanco. Para esta jornada, el alumnado llevó a cabo un programa en directo con todas las secciones que suelen realizar de martes a viernes a la hora del recreo del centro. Al inicio de la jornada, varios estudiantes conectaron con compañeros de los colegios rurales, a quienes respondieron sus dudas respecto al Museo Marítimo y otras relacionadas con el Día Internacional.

"Lo han cogido con muchas ganas. No dejan de sorprender, porque tienen mucha soltura y son capaces de trabajar sin necesidad de guion", comentó Guila, que destacó que entre el alumnado, desde 1.º de ESO hasta 2.º de Bachillerato, cuentan con sus propios podcast.

Ese es el caso de Peña, Rodríguez y Santamaría. Los dos primeros, de 2.º de Bachillerato y ella de 3.º ESO, cuentan con sus propios programas de política, actualidad, historia, deporte o naturaleza.

"Cuando empecé, me llamó la atención el buen ambiente. Eso me hizo decantarme por la radio y que el periodismo sea a lo que me quiero dedicar", comentó Peña, que destacó a Juan Carlos Ortega como "un referente" en la profesión. Por su parte, Santamaría confesó ser "aficionada desde pequeña" a la radio, motivo por el que el programa del instituto le hizo sentirse "muy a gusto" y capacitada para sacar adelante sus programas de cultura general, naturaleza y música. Por último, Rodríguez, que también ve en la radio un futuro profesional a su medida, explicó que tras llegar el pasado curso al instituto de Luanco desde Candás se sintió integrado junto a sus compañeros, junto a los que ha sacado adelante sus secciones sobre deporte e historia sobre efemérides.