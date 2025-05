IU afea al gobierno la ausencia de novedades en la fiesta de San Isidro

IU de Castrillón afeó ayer la falta de innovación en el programa de las fiestas de San Isidro del pasado fin de semana en Piedras Blancas. La edil Mar González señaló que, si bien el sol y el calor acompañaron con afluencia de público a lo largo de los tres días, por tratarse de "una cita festiva esperada y disfrutada por la población de la comarca que permite conjugar la tradición ganadera y agrícola del concejo", también se vieron ciertas "improvisaciones". Aluden desde las filas de Izquierda Unida al "caos circulatorio" en el momento del desfile de carrozas del domingo, como consecuencia del "cambio repentino" del itinerario previsto al no tramitar a tiempo la solicitud del paso por la calle José Fernandín, de competencia autonómica o a un programa de fiestas "que llegó tarde a la calle y con escasa difusión". Izquierda Unida también echó en falta las exposiciones de talla de madera en vivo, actividades infantiles o de recreación y consideró llamativo que se celebrara el Raid Ecuestre al no tener el evento la consignación económica necesaria en el presupuesto 2025. "Veremos cómo resuelven finalmente este nuevo gasto sin consignación", remarcó Mar González, quien no obstante celebró que la ciudadanía hubiera disfrutado de esta fiesta como se merece.