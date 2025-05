Avilés protagoniza hoy el sorteo del Cupón de la ONCE: "Para redondear, hoy tiene que tocar el premio grande aquí"

"Hoy se está vendiendo más que cualquier otro día. Se nota que a la gente le tira que salga la ciudad". El cupón diario de la ONCE vuela hoy en Avilés. La imagen de la calle San Francisco, con la imponente iglesia de San Nicolás de Bari en el centro, que protagoniza los boletos ha sido la mejor campaña de marketing para disparar las ventas en la ciudad. "Estoy recibiendo hasta reservas por teléfono, porque hoy a la gente no le vale con el número de máquina, quieren tener el cupón", asegura Paula Martínez, desde su puesto instalado en la entrada a la plaza por Rui Pérez. "Para redondear, ahora lo suyo es que el premio grande caiga aquí, y que lo venda yo", apostilla entre risas.

Paula Martínez, con los cupones de Avilés, en su puesto de la calle Rui Pérez / A. F. V.

No es la única que hoy sueña con dar el primer premio del cupón. La misma idea tiene Santiago Alentorn, que despacha boletos justo frente a la iglesia que hoy protagoniza los boletos de la Organización Nacional de Ciegos Españoles. "Llevo toda la semana vendiendo muchos billetes. A la gente la llama la atención, y como muchos ya saben que hoy sale Avilés, lo piden", explica de un cupón que, afirma, también es reclamado por coleccionistas. "Tengo gente que los colecciona y que son de Avilés, así que lo compran con más motivo. Se llevan una plancha (10 billetes) porque están mejor conservados", explica, al tiempo que despacha un boleto a Begoña Martínez. "No suelo comprarlo, pero al ver que hoy sale Avilés, me animo", asegura desde los soportales de San Francisco.

Una jugada parecida hace Ana Vidal. "No lo cojo a diario, hoy venía a ver si uno que había comprado hace días tiene premio, y me llevo el de Avilés", explica la avilesina, quien tiene claro que hoy la suerte tiene que caer en la ciudad: "Sería lo mínimo... o lo más".