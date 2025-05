La Alcaldesa valora la dedicación "a la noble tarea del servicio público"

Goyo Verano llegó ayer tarde al salón de recepciones. "Desde que me jubilé, no uso reloj", se justificó con sentido del humor. Verano se jubiló el pasado noviembre. Llevaba en la plantilla municipal desde 1986, en los últimos tiempos como responsable del programa de Salud. Ayer recibió el cariño de sus compañeros y del gobierno local, con la Alcaldesa al frente. No fue el único homenajeado: Mariví Monteserín agradeció a las 29 personas jubiladas en 2024 –aunque a la celebración solo asistieron once– su dedicación "a la noble tarea del servicio público".

"De todas las posibilidades a las que una persona puede optar en el desarrollo de su actividad laboral o profesional, sin duda, la prestación del servicio público, la prestación de servicios fundamentales con el fin de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, es una de la tareas más bonitas y satisfactorias", dijo la regidora, que felicitó a los funcionarios "por una jubilación merecida que supone la apertura de nuevas expectativas y posibilidades". "Cada uno de vosotros y vosotras, en el ejercicio de sus respectivas competencias y funciones, todas igualmente importantes, habéis sido fundamentales para que hoy Avilés sea una ciudad con grandes oportunidades de futuro. Y lo habéis hecho desde departamentos y servicios muy importantes para este Ayuntamiento", recalcó la Alcaldesa. Entre los funcionarios jubilados había profesionales de Servicios Sociales, Servicios Técnicos, Cultura, Conservatorio de Música, Servicios de Atención Ciudadana, Participación Ciudadana, Consumo, Gestión de Ingresos o Recursos Humanos.

Dijo también ante los jubilados: "Es justo ser recíprocos con vuestro compromiso. Siempre desde la defensa del interés general. Sin embargo, en ocasiones la defensa de ese interés general nos exige ser precavidos en determinadas acciones. Por ejemplo, como sucedió con las primas de jubilación anticipadas, donde actuamos de acuerdo a la legalidad, como no puede ser de otro modo. Pero, afortunadamente, recientes cambios judiciales han propiciado modificaciones doctrinales que vamos a ejecutar, procediendo al allanamiento en las peticiones y demandas futuras en este sentido".

Entre los homenajeados presentes y ausentes había una larga lista de nombres: Javier Arribas, jefe de sección de Comercio, Turismo y Ferias; Cesáreo Carregal Álvarez y José Luis Castilla, ambos operarios; Esperanza de Paz, de Recursos Humanos; José Manuel Díaz, jefe de Negociado; Josefina Espejo, de Legalidad Urbana; Ricardo Fernández, profesor de cerámica; Tomás Alberto García, conserje; José Manuel Jiménez, agente... Y así hasta 29.

Narine Larapetyan fue una de las que recibieron el aplauso público. Trabajó como profesora de música, de piano, siempre en el viejo conservatorio Julián Orbón. "Fui muy feliz trabajando", dijo esta mujer nacida en Armenia que sigue ligada a la música y ha recibido propuestas de conciertos. Se llevó el reconocimiento público también Ana Hevia, que en su momento fue concejala socialista del Ayuntamiento de Avilés. Dijo adiós en 2024 a su vida laboral tras 49 años trabajando de forma ininterrumpida.

Ayer fue día de reencuentros, de palmadas en la espalda, de recuerdos... Por Santa Rita, que se cuenta es la patrona de los funcionarios, los de Avilés ya jubilados se llevaron de regalo un reloj. Goyo Verano lo dejará en la caja de momento. Tiene mucho que leer y mucho que hacer por el jardín. Eso dijo.