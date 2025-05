Ángel Luis Fernández, de Avanza: "La plantilla municipal ha perdido más de un 15% de poder adquisitivo en 15 años"

Ángel Luis Fernández es el responsable del sindicato Avanza, que ayer rechazó participar en los actos de Santa Rita en los que se homenajeó al personal jubilado en 2024. "El gobierno municipal ha decido negar desde hace algún tiempo todas las primas de jubilación que contempla el convenio colectivo obligando a una judicialización permanente", subrayó Fernández tras comunicar su ausencia en dicha celebración.

-¿Qué echan en falta en la política de gestión de recursos humanos en el Ayuntamiento de Avilés?

-Le diría que falta un compromiso real con la plantilla, un compromiso que no existe desde hace muchos años. Sabemos que, a excepción de unos pocos, para el gobierno municipal de turno una gran mayoría de nosotros somos meros números, pero todo debe tener un límite.

-¿La modificación de las fichas de seis asesores del gobierno, tras ser anulados por el TSJA es, a su juicio, el último ‘error’ del gobierno?

-Yo no lo llamaría error, en todo caso, de serlo, puede ser error de cálculo guiado por los tintes de soberbia con los que se gestiona y gobierna muchas veces. Es importante, pero esa no es la causa principal para nuestro sindicato, dado que nos guían reivindicaciones de otra naturaleza. En cualquier caso , también es cierto que entronca con el grueso de la gestión de personal que se lleva a cabo, con medidas de parcheo , sin una definición clara del diseño que se quiere y que desprecia a cualquier aportación sindical que puedan recibir.

-¿Cómo está la gestión de las relaciones laborales en el Ayuntamiento desde las últimas elecciones sindicales ?

-Existe un clima de complacencia sindical hacia el gobierno municipal que carece de fundamento. Precisamente, hace unas semanas que se han cumplido tres años desde esas elecciones y del acuerdo del resto de sindicatos para expulsar a Avanza de cualquier responsabilidad en los órganos de representación de la plantilla , es decir en el comité de empresa de personal laboral y en la junta de personal funcionario. Transcurridos tres años, queda patente que el único objetivo que tenían era ese. No vemos ninguna iniciativa, salvo permisividad y silencio frente a la nada. Eso sí, las consecuencias las padece la plantilla, aunque hay quien vende logros que no existen o que, de existir, son de otros.

- ¿Podría concretar más?

-Pues que tenemos una pérdida de poder adquisitivo de más de un 15% en los últimos 15 años ; que estamos con un acuerdo regulador que fue firmado en 2008, con partes que incluso se incumplen; que no existe ningún sistema de carrera profesional; que se funciona con una relación de puestos de trabajo realizada en el año 2001 , parcheada con mil modificaciones, hechas en su mayoría al capricho y dictado exclusivo de los políticos y, en ocasiones, de algunas jefaturas de servicio . A ello habría de añadirse una retahíla de otras cuestiones entre las que habría que incluir la ausencia de un marco de regulación en la Fundación Deportiva Municipal desde 2015, la desaparición del teletrabajo después de la pandemia, la discrecionalidad absoluta con la que se gobierna, rozando la ilegalidad a veces, o hablar del volumen ingente de privatizaciones, del empleo precario de las empresas contratadas. Eso sí , promesas huecas las hay legislatura tras legislatura y tampoco parecen tener límites.

-¿Hay bajas en este momento sin cubrir?

-El proceso de estabilización temporal marcado por la ley 20/2021 ha finalizado en diciembre pasado, limitando enormemente la temporalidad enfermiza que existía. Esa norma es la que también obliga a que ahora las plazas ocupadas por personal temporal se cubran en un plazo máximo de tres años y el objetivo de cada administración pública es que esa temporalidad se mantenga próxima al 8%, pero será un trabajo constante el que se precise para ello, dada la edad media de las plantillas y su renovación obligada en los próximos años. Respecto a la cobertura de plazas y de bajas , lo que siempre reclamamos es mayor celeridad para su cobertura, no puede ocurrir lo que recientemente ha ocurrido en las escuelas infantiles, en el área de mantenimiento y conservación o en Servicios Sociales .

-La digitalización anunciada en varios órdenes de la Administración local, ¿ha mejorado en algo el trabajo del personal municipal?

-Es evidente que todos los cambios tecnológicos implican ventajas , pero precisan de un proceso formativo y de reciclaje constantes por parte de la plantilla y que no se ve recompensado. La digitalización tiene una parte interna muy importante, con una afectación también importante para la ciudadanía. Son procesos inevitables y la diferencia está en la forma en la que se ejecutan o desarrollan.

-¿Existe realmente paz social en este ámbito?

-¿Paz social me dice usted? Pues como reza el dicho, aquí paz y en el cielo gloria. Discúlpeme el chascarrillo, pero es evidente que hay paz social cuando el sesenta por ciento de la representación sindical –conformado por el resto de secciones sindicales – parece abducida por el gobierno municipal o, cuando menos, guardan un silencio complaciente y permanente. Cuestión diferente es si me preguntase si existen motivos para esa paz social y mi respuesta es que no. Rotundamente.

- Han planteado una demanda por la ausencia de plan de Igualdad en el Ayuntamiento de Avilés. ¿En qué punto está?

-Las noticias que tenemos al respecto es que el gobierno municipal ha encargado ahora el trabajo a una empresa privada, con un plazo de desarrollo hasta diciembre de este año. Será casualidad imaginamos, en tanto que en enero es la fecha en la que un colectivo feminizado tan importante como el de Educación Infantil sale del Ayuntamiento y se incorpora a la estructura de la Consejería de Función Pública.

-¿La carga de trabajo es acorde a la plantilla actual?

-En absoluto. Es evidente que como en toda actividad existen picos y fluctuaciones y que no todas las áreas tienen la misma dotación. Pero también es evidente que hay situaciones estructurales cuya única alternativa es el incremento de plantilla. Ese rediseño pendiente en la relación de puestos de trabajo, por el que llevamos esperando tantos años, podría ofrecer una idea muy aproximada de ello. Para ver la carga de trabajo importante que existe bastaría una extrapolación del ingente volumen de expedientes, de órdenes de trabajo o del volumen de proyectos que se gestionan, en proporción al número de personas y sus categorías en cada área.

-¿Se ha cumplido con la petición de Avanza de recuperar los retenes de las brigadas de mantenimiento y conservación en las secciones de parques, cementerio, servicios urbanos y mantenimiento?

-En absoluto . Quizás seamos los únicos que vemos esa necesidad, a pesar de que está reflejada en el convenio colectivo desde hace diecisiete años, o quizás priman otros intereses más caros.

-¿Hay algún área municipal que precise de intervención urgente para reformular su política de personal?

- Es evidente que las políticas de personal afectan de forma transversal, sin perjuicio de cubrir o atender las diferentes necesidades que existen . Podría decirle que en cuanto a su diseño y estructuras que Servicios Sociales, Mantenimiento y Conservación o buena parte de la Administración General , incluido el Registro y Atención al Público. Incluso Recursos Humanos mismamente. Desde Avanza realizamos planteamientos que tengan esa mayor transversalidad posible, porque las circunstancias no permiten ir al menudeo. Si en 2022 se pagan ochenta mil euros a una empresa de Málaga para que nos facilite diagnósticos y alternativas , ya deberíamos tener en marcha ese dibujo y sus soluciones.