La Cámara de Comercio de Avilés apela a la innovación para superar la crisis arancelaria

"Posicionarnos, buscar nuevos mercados, fijar objetivos y crear productos innovadores; porque de innovación sabemos mucho en Avilés". Esta es la receta del presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, Daniel González, para afrontar la actual crisis arancelaria que, como bien dijo, "afecta de manera dispar" a empresas y sectores productivos de la comarca. Lo hizo en la ceremonia de entrega de los Premios Cámara de Avilés 2025, un emotivo acto en el que anunció su intención de revalidar cargo y en el que se reconoció la trayectoria de Idesa, el centro de danza Teresa Tessier y al cardenal Ángel Fernández Artime, quien aseguró que "cuando esté con el Papa, le haré saber que tenemos una preciosa tierrina y que la Santina le espera".

En el acto, la Cámara de Comercio de Avilés mostró su gran capacidad de convocatoria. Logró reunir al presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, y a los líderes camerales de Oviedo y Gijón, Carlos Paniceres y Félix Baragaño, respectivamente; a la presidenta de FADE, María Calvo; a la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez; a los alcaldes de Avilés, Gozón e Illas, Mariví Monteserín, Jorge Suárez y Alberto Tirador, respectivamente; el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes; el presidente del Puerto de Avilés, Santiago Rodríguez Vega; o el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro, entre otros.

Ya que desde el comienzo, la celebración tuvo una gran carga de emotividad. Primero con un sentido homenaje a dos integrantes de la Cámara recientemente fallecidos: Carlos Rodríguez de la Torre, coordinador de la Cámara de Oviedo que inició su trayectoria cameral en Avilés, un hombre "que amaba su trabajo casi tanto como a su familia", tal y como recordó uno de sus hijos; y a Javier García San Martín, gerente de Saniastur y vocal de la institución avilesina, a quien su hermana definió como "un hombre bueno y feliz" que siempre defendía que la comarca avilesina "vale mucho la pena". Para honrar su memoria, ayer en el salón de actos del pabellón de La Magdalena se dejaron dos butacas vacías con una rosa blanca reposando sobre ambas.

Tras los homenajes, el Coro Minero de Turón interpretó el "Santa Bárbara bendita" y "Axuntábense", paso previo a una breve intervención de Daniel González, quien destacó el buen momento de la institución cameral avilesina, "que ha aumentado en un 40% su presupuesto" y cuyo último resultado económico ha sido "de récord". "En Asturias, si las empresas nos unimos seremos mucho más fuertes", destacó, en un mensaje de felicitación a la capacidad resiliente de los emprendedores con una llamada a la unión al que también se sumó José Manuel Vega Rodríguez, director de zona de Caja Rural y tesorero de la Cámara de Comercio de Avilés.

No dudó en destacar la importancia de la empresa avilesina la alcaldesa, Mariví Monteserín, quien puso el acento "en la ambición de Avilés de ser protagonista de los grandes cambios a los que hoy nos insta el futuro". Un mensaje muy similar al que lanzó la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez. "Aquí celebramos la capacidad de reinventarse y anticiparse a los nuevos tiempos", dijo, en referencia a los premiados, cuyos éxitos "son un estímulo para la sociedad asturiana": "Gracias por demostrar que en Avilés y en Asturias hay futuro". También tomó la palabra José Luis Bonet, el presidente de la Cámara de España, quien animó a las empresas, y especialmente a las pyme, a abrirse a nuevos mercados. "Contra la incertidumbre, ánimo y coraje; sin amedrentarse, pero con prudencia", arengó el presidente de honor de Freixenet. La intervención de Bonet dio paso a la entrega de los galardones. La primera en recibirlo fue Teresa Tessier, en la categoría Comercio y Servicios, como reconocimiento a los casi 25 años de trayectoria de su centro de danza en Avilés. "Estoy orgullosa de haber despertado el amor por la danza de varias generaciones de avilesinos", aseguró la docente, que compartió el premio con su equipo, sus alumnos, exalumnos y familias.

El segundo galardón fue el de Industria, que recayó sobre la empresa Idesa. "Llevo Avilés en el alma y llevo Avilés por el mundo", reconoció Jesús Alonso, CEO de la compañía y segunda generación de una estirpe de empresarios encabezada por Daniel Alonso, al que el galardonado "culpó" de la implantación de Idesa en Avilés. "Fue él quien la trajo a Avilés, porque quería tener aquí centros productivos", ensalzó, al tiempo que pidió un aplauso –que por supuesto fue concedido– para el arijano. Alonso también hizo referencia a la situación económica global. "El metal asturiano vive un periodo complejo, con un entorno global que nos perjudica. Pero saldremos con éxito, porque hay trabajadores y empresarios muy cualificados para ello", auguró.

El último en subir al atril fue el cardenal gozoniego Ángel Fernández Artime, reconocido con el galardón de honor "Carlos Larrañaga", por su trayectoria en la Iglesia y su labor como embajador de la comarca, un reconocimiento por el que dijo sentirse "muy honrado". "Soy consciente de lo que significa todo el trabajo que ustedes hacen, y subrayo también la parte tan humana que visto desde el principio", destacó el religioso, quien ensalzó que "detrás de todas las personas que aquí veo, muchas con altísima responsabilidad en el mundo empresarial, yo no puedo no ver a miles y miles de familias a las que les es posible tener vidas con altísima dignidad fruto del trabajo que se genera", aplaudió el religioso, quien recordó su época de "curita joven", ejerciendo en Avilés cuando fue ordenado sacerdote. "Me siento inmensamente agradecido, muy honrado y orgulloso de ser asturiano", concluyó Fernández Artime, antes de que un grupo de danza del centro Teresa Tessier cerrase una jornada de relumbrón para la Cámara de Comercio de Avilés.